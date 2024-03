Alcohólicos Anónimos, con cada vez más mujeres en sus grupos

Con inicios de consumo cada vez más tempranos y un lento auge de conductas abusivas en mujeres, Alcohólicos Anónimos dio a conocer ayer, en su conferencia nacional celebrada en Gijón, su nuevo estudio diagnóstico, que se elabora cada cuatro años, y que refleja un "síntoma" cada vez más evidente: la falta de percepción de riesgo. El nuevo informe, de hecho, revela que ya más de la mitad de los encuestados refieren haber comenzado a beber alcohol antes de los 16 años, y se estima que actualmente las mujeres suponen ya un tercio de los integrantes del grupo que acuden a las reuniones. "Hasta hace no mucho, por cada mujer había siete u ocho hombres. Ahora, es por cada dos o tres", señaló Luis María Villota, presidente de Alcohólicos Anónimos en España, una entidad con sede en Avilés y que tiene como tradición celebrar en Gijón sus reuniones anuales, que suelen hacerse coincidir con Semana Santa para facilitar los desplazamientos de los asistentes. La conferencia nacional termina mañana, siempre con sede en el Hotel Zentral Rey Pelayo, y reúne a alrededor de medio centenar de asistentes.

Villota es el único integrante de la junta directiva que sí muestra su rostro por no padecer un problema de alcoholismo. El resto de asistentes, como siempre, piden respetar su legítimo derecho al anonimato, que, por otra parte, es quizás una de las claves del éxito de la entidad. Así lo cree, al menos, Álvaro Moro, director del Instituto Deusto de Drogodependencias de la Universidad de Deusto y responsable del nuevo informe de situación de Alcohólicos España, realizado gracias a cientos de encuestas. El experto señaló ayer que, en este nuevo estudio, se confirma la tendencia al alza de la presencia de mujeres en las reuniones de estos grupos por todo el país. "Queremos estudiarlo más a fondo, pero por ahora lo achacamos a la importancia del anonimato, porque el estigma que rodea a las sustancias es aún mayor en mujeres, y también por la flexibilidad de los grupos, sin exigencias de asistencia, ya que eso facilita la conciliación", detalló.

La asociación reúne en la ciudad hasta mañana a medio centenar de integrantes de todo el país

A esta jornada inaugural acudieron, también, la alcaldesa, Carmen Moriyón, así como el director regional de Salud Pública, Ángel López, y Jorge Rodríguez, del Ministerio de la Presidencia. "Es un tipo de consumo socialmente aceptado, y aún no hay una buena regulación en la venta de bebidas alcohólicas en el trabajo. No es factible que un hospital o en centros oficiales tengamos bares que, aunque no venden bebidas de más de 20 grados, sí dan acceso a cerveza y vino. En mi opinión, habría que regularlo", señaló este último. "La adicción es algo universal, no distingue entre personas, y se debe abordar desde muchos ámbitos. Alcohólicos Anónimos, en el suyo, hace un trabajo humilde que respeto absolutamente. Tiene sus normas, su respeto a la tradición de la autofinanciación y el no relacionarse con ningún grupo religioso ni político. Nuestro trabajo es estar a su disposición", completó la Regidora.

Otros datos recientes sobre la entidad señalan que la mayoría de integrantes acuden a reuniones todas las semanas y que la edad media se sitúa ahora en los 56,8 años, una cifra que va en aumento (la media era de 45 en 1998) pero que el Instituto achaca, más bien, a la evolución demográfica. La presencia de mujeres representa ahora el 29 por ciento de los integrantes de Alcohólicos Anónimos, ocho puntos más que entonces, y la edad de inicio de consumo es cada vez más baja. "Ya es habitual que a los 16 se consuma y que a los 20 se vuelva problemático. Las mujeres, que antes tardaban más en empezar a beber, ahora también lo hacen antes, suponemos, porque las formas de socialización actuales son más parecidas", concretó Moro, que señaló también que el perfil de afectadas está creciendo: "Antes solían ser amas de casa de edad media que pasaban mucho tiempo solas. Ahora, se suman también mujeres del entorno profesional".

