Vial de Jove, de baza electoral a papel mojado

La por entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunciaba en mayo de 2022, durante una de sus visitas a Asturias, que pronto habría "noticias" respecto al vial de Jove. Señalaba en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA que su equipo trataba de "ofrecer certezas" respecto al proyecto y que lo detallaría en unos meses para "no dar falsas expectativas". Un año después, en mayo de 2023, y a dos semanas de las elecciones municipales y autonómicas, el Consejo de Ministros aprobaba la licitación de una obra por la que la ciudad llevaba esperando 30 años. "Los gijoneses y las gijonesas están de enhorabuena", se felicitaba la política en sus redes sociales. Y ese anuncio, que ponía sobre la mesa casi 286 millones de euros, cambió inevitablemente el tono de una campaña electoral en la que el vial de Jove dejó de ser un arma arrojadiza contra los socialistas. De ahí que, ahora, con el contrato ya disuelto por su inviabilidad técnica, el vial vuelve a enfrentar a PSOE y Foro: los primeros reprochan que la alcaldesa Carmen Moriyón no se hubiese negado "de inmediato" al vial en superficie que planteaba Transportes y los segundos acusan al PSOE de acudir "dopados" a las elecciones de mayo, alimentados por un "fraude".

Desde lo municipal se lleva peleando por el vial de Jove varias décadas. Una de las quejas recientes más sonadas, de hecho, la había lanzado otra socialista, Ana González, que en su etapa como alcaldesa había abanderado a inicios de 2023 el reproche de toda la Corporación local por la, a su juicio, escasa dotación económica para la obra en los Presupuestos Generales de ese año. La por entonces Ministra había señalado unos meses antes que esa cuantía –dos millones de euros– se podía ampliar si la revisión de precios en aquel momento en marcha así lo precisaba y que el "compromiso" del Ministerio era firme. El Ayuntamiento, sin embargo, se lamentaba de falta de "voluntad política" y miraba el calendario.

Habían pasado 30 años desde que en 1993 se había lanzado un proyecto de trazado que puso sobre la mesa lo que los vecinos de la zona Oeste definieron como una "autovía" por Jove. Tras años de nuevos intentos y estudios, en 2005 comenzó a diseñarse lo que terminó por ser el proyecto ahora también disuelto, con un túnel artificial que logró en 2007 su declaración de impacto ambiental, pero cuya tramitación se fue también demorando, reactivándose en 2015, con ligeros modificados. En 2017 la Autoridad Portuaria encargó redactar el proyecto, que se aprobó en 2021 y cuyos precios se revisaron al año siguiente. De ahí el enfado local al ver la partida económica para 2023. Aquel año electoral, sin embargo, despejó el malo tono en primavera, con la citada aprobación en Consejo de Ministros. La campaña comenzaba el 11 de mayo. Esta reunión ministerial fue el día 9.

Con el dinero sobre la mesa, hablar del vial de Jove sirvió como baza para que los socialistas pudiesen presumir de gestión y dejó de servir como arma arrojadiza para el resto de partidos. El presidente Adrián Barbón habló de "solvencia" en el arranque en el acto de arranque de campaña en el paseo de Begoña, citando como ejemplos esta obra, la ampliación de Cabueñes y la Zalia. Durante el mitin central del partido, Luis Manuel Flórez, "Floro", por entonces candidato socialista a la alcaldía, agradeció a Barbón y al Gobierno de Pedro Sánchez la inversión para el vial de Jove y para el hospital público, y también la dotación millonaria para el plan de descarbonización. "Así es más fácil gobernar", señaló el aspirante.

Por la izquierda, Delia Losa, Raquel Sánchez, Adrián Barbón y Ana González, en el Ayuntamiento de Gijón, en mayo de 2022. / J. Plaza

El secretario general del PSOE gijonés, Monchu García, se manifestaba en sus discursos en términos similares y hablaba de los "balances catastróficos" que habían dejado en Asturias los gobiernos de derechas. El último día de campaña, además, Barbón volvió al barrio de La Calzada, en una de sus muchas visitas antes de los comicios. "Ha costado mucho conseguirlo, han sido muchos años de negociaciones del gobierno de Asturias y del Ayuntamiento con el Gobierno de España. Lo importante ahora es que vamos a tener vial de Jove", señaló aquel día el Presidente. Floro, por su parte, defendió aquel día la importancia de que los gobiernos nacional, autonómico y municipal fuesen del mismo signo político para poder "sacar proyectos adelante".

El PSOE local y autonómico, ahora, asumen la indignación vecinal tras descubrir que el proyecto de obra del vial se licitó con defectos técnicos. Barbón anuncia que actuará como intermediador ante Madrid y defiende "depurar responsabilidades". La agrupación local, por su parte, señala a la Alcaldesa y reprocha que no se hubiese dicho "no" a Transportes en la misma reunión de Madrid, un gesto que Moriyón considera que hubiese sido poco institucional. Los foristas, en cualquier caso, señalan de vuelta: acusan al PSOE local y autonómico de "haberse reído de la zona Oeste" y piden "dimisiones" y unas disculpas públicas. "En mayo, el PSOE fue a la zona oeste a ofrecer lo que los vecinos querían oír. Anunciaron una licitación que no era cierta. Es algo muy grave y requiere responsabilidades", señaló hace días Moriyón.

"La solución tiene que ser de urgencia", señala Ovidio de la Roza, líder de Asetra

M. C.

"La solución tiene que ser de urgencia". Así de claro se pronunció ayer el presidente de la patronal asturiana de transporte de mercancías por carretera, Asetra, Ovidio de la Roza, después de que el Ministerio de Transportes haya echado el freno al proyecto para construir el acceso por carretera a El Musel mediante un túnel bajo el valle de Jove.

De la Roza considera "difícil de entender" la decisión del Ministerio de poner ahora sobre el tapete la alternativa de construir el vial en superficie "25 años después de que aquel proyecto se echara abajo" por la oposición vecinal que ya tuvo en su día. La decisión, opina, obedece a motivos estrictamente económicos por la abultada diferencia de presupuesto entre hacer la obra en superficie o soterrada en la mayor parte de su recorrido. "La explicación que han dado de que técnicamente es inviable es una disculpa", opina. Además, pidió al Principado que "ponga el pie en pared" en este asunto ante el gobierno central.

En cuanto a la propuesta vecinal de que, entre las alternativas para un acceso a El Musel que saque el tráfico del casco urbano, se contemple la posibilidad de que se haga el acceso viario por el valle de Aboño, el presidente de Asetra señaló que sería una alternativa aceptable "si se hace con los accesos adecuados", lo que pasa por desdoblar la AS-19 hasta El Empalme (Carreño) y no sólo entre el enlace de Lloreda con la A-8 y Veriña, como está ahora previsto. Además, los accesos por túnel a El Musel desde Aboño deben ser los adecuados "con túneles homologados, arreglando uno y haciendo otro", indicó.

En todo caso, el presidente de esta patronal asturiana calificó de "tomadura de pelo" que el Ministerio de Transportes anulara la licitación de la obra del vial de Jove soterrado cuando las empresas constructoras ya habían presentado ofertas.

Quiso matizar también que en el problema ambiental que sufre la zona oeste de Gijón "no sólo influyen los camiones, también los demás vehículos y la industria que hay en la zona".

Las claves del plan Tres décadas de promesas. La ciudad comenzó a oír hablar de un nuevo acceso al Puerto en 1993, cuando se comenzó a diseñar un trazado que acabó con la zona Oeste movilizándose por lo que consideraban que era una «autopista» por el valle de Jove. La solución soterrada. El nuevo proyecto, en el que se comenzó a trabajar en 2005, acabó incluyendo un túnel artificial, cubierto, cuya tramitación se demoró también durante años. El plan definitivo se redactó en 2021, se revisó en 2022 para actualizar precios y se aprobó en 2023. Los tiempos. La aprobación de la obra en Consejo de Ministros, con su inversión de casi 286 millones, ocurrió el 9 de mayo, solo dos días antes del inicio de la campaña electoral para las elecciones autonómicas y locales. Los discursos. El anuncio hizo que el vial de Jove se convirtiese en una baza a favor para los socialistas. El presidente Adrián Barbón habló en campaña de la «solvencia» de su partido poniendo esta obra como ejemplo. El secretario general Monchu García reprochaba los «balances catastróficos» de los gobiernos de derechas y el por entonces candidato Luis Manuel Flórez, «Floro», defendía que los gobiernos nacional, autonómico y local fuesen del mismo signo político para «sacar adelante proyectos». El enfrentamiento. Ahora, Barbón se alinea con las quejas vecinales y promete apoyar al Ayuntamiento para «mediar» con Transportes, mientras que la agrupación local acusa a la Alcaldesa de no haber sido lo suficientemente firme. Los foristas, mientras, acusan al PSOE autonómico y local de haber acudido «dopado» a las elecciones y pide «dimisiones».

Suscríbete para seguir leyendo