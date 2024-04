Transportes desoye a Gijón y Principado y sigue adelante con el vial de Jove en superficie

El Ministerio de Transportes desoye a Ayuntamiento y Principado y sigue adelante con la redacción del proyecto del vial de Jove en superficie. Así lo aseguró ayer la delegada del Gobierno, Delia Losa, en una comparecencia en la que afirmó que "el proyecto está redactándose y valorándose". Fuentes del propio organismo aclararon después que, efectivamente, hacía referencia al mismo plan que Carreteras había transmitido a los gobiernos autonómico y local el pasado mes de marzo en la infausta reunión en la que se conoció que se caía el plan de acceso soterrado a El Musel, y en la que el Gobierno de España puso sobre la mesa como alternativa una "autovía" a cielo abierto. Un plan al que tanto las administraciones como los vecinos se han negado rotundamente.

Que el Ministerio prosiga con el proyecto deja a las claras que, al menos hasta ahora, las quejas y el rechazo frontal a un vial en superficie manifestadas en reiteradas ocasiones por el presidente del Principado, la Alcaldesa y los vecinos han sido como oír llover para Transportes. "Se están estudiando las distintas posibilidades que garanticen que no vaya a haber un problema del índole que planteaba el proyecto actual", explicó Losa sobre el plan de nuevos accesos a El Musel, en referencia al informe que tumbó la licitación de la obra del vial de Jove soterrado, que señalaba que el trazado ponía en riesgo 150 viviendas y una residencia de ancianos, tal y como se le transmitió a Principado y Ayuntamiento el pasado 20 de marzo. "También podíamos haber callado la boca y tirar para adelante y cuando viésemos que hay unas casas que se agrietan, pues dejar una obra parada...", dijo Losa, según publicó ayer Europa Press, en referencia a esta situación, para defender la decisión de Transportes por actuar con "profesionalidad" y "rigor" con el objetivo de "hacer las cosas bien".

Aquel anuncio tuvo lugar en una reunión en la que el Ministerio de Transportes puso sobre la mesa un plan B: un vial en superficie por el mismo trazado. "Está redactándose y valorándose. Estos procesos son complejos", abundó Losa, en unas declaraciones que, como aclararon después fuentes de la Delegación del Gobierno en Asturias, hacían referencia expresa al planteamiento ministerial que en Asturias es rechazado por todas las administraciones, todos los partidos políticos y los vecinos de Gijón.

"Lo que me decepcionaría es que dijeran que no hay opción y que el vial de Jove no se va a hacer. La zona del Puerto va a tener un acceso para los tráficos porque es imprescindible para las personas que viven en ese entorno no sigan sufriendo el impacto de este tipo de circulación", dijo también la Delegada del Gobierno, en una jornada en la que la Corporación municipal acordó llevar una declaración institucional al Pleno de mañana para exigir una solución al tráfico pesado en la zona oeste que, salvo sorpresa, será aprobada por unanimidad, y solo dos días después de que los vecinos de Gijón hayan comenzado sus movilizaciones contra el vial en superficie.

Uno de los primeros en cargar contra Losa fue el diputado autonómico de Foro, Adrián Pumares. "Para decir tonterías, casi valía más que la delegada del Gobierno no dijese nada, que es a lo que nos tiene acostumbrados", censuró, al tiempo que criticó abiertamente la comparativa de Losa con las casas agrietadas. "Si hay nadie en el PSOE que le pida prudencia a Delia Losa, yo le reclamo que se aplique su propio consejo y no juegue a ser ingeniera", atacó, en clara alusión a unas controvertidas declaraciones de Delia Losa, que el pasado septiembre, ante las críticas de los usuarios de la "Y" por no hacer cortes de tráfico para las obras del tercer carril por la noche, aseguró que "ya sabemos que somos una tierra de ingenieros".

También aludió a las manifestaciones de Losa el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo. "De todos los engaños, excusas baratas y blanqueamientos vergonzosos al Gobierno de Pedro Sánchez que hemos escuchado estos días a los socialistas asturianos, las declaraciones más indignantes son las que ha realizado hoy Delia Losa", señaló el popular, que también cargó con dureza contra la Delegada del Gobierno: "Querer meter miedo a los vecinos dando a entender que, si se construye el vial soterrado se agrietarán sus casas, es de una bajeza enorme, impropia, sin duda, de una Delegada de Gobierno. Al igual que Barbón, Losa está más preocupada por el futuro de Sánchez que el de los gijoneses y los asturianos".

La confirmación de Losa no fue el único revés del día para los vecinos de Gijón. Fuentes del Ministerio consultadas ayer por este periódico aseguraron que actualmente en Transportes no se valora ninguna opción de vial de Jove soterrado. A lo que no parece estar la puerta cerrada, al menos del todo, es a la posibilidad de estudiar nuevos trazados para llevar los tráficos de El Musel, siempre y cuando, recalcan, sea en superficie.

El fiasco del vial de Jove soterrado fue trasladado por Transportes al Principado y al Ayuntamiento en una reunión mantenida en el Ministerio de Transportes el pasado 20 de marzo. Las malas noticias fueron trasladadas por el secretario de estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero, "mano derecha" del ministro Óscar Puente. Dos fueron, fundamentalmente, los argumentos esgrimidos por Santano: informes técnicos que enumeran una serie de deficiencias en los informes previos que ponen en duda la viabilidad técnica del proyecto y, por el otro, la negativa del Banco Europeo de Inversiones a financiar la obra, al poner en duda la rentabilidad del proyecto.

Según un estudio geológico encargado por el Ministerio de Transportes a la empresa Geoconsult, firmado el pasado 12 de marzo, los estudios geológicos previos cuentan con importantes deficiencias y proponen cambiar la metodología de construcción del túnel del vial de Jove. Para ello, proponen el uso de pantallas excavadas mediante hidrofresa. Según expertos consultados por este periódico, esta técnica es la más adecuada ante suelos especialmente duros, como apuntaba a ser en el que se pretendía excavar el acceso soterrado a El Musel. También que tener que recurrir a esta tecnología puede multiplicar el coste de excavación –que no de la obra– hasta por diez.

