La cantante gijonesa que llenará La Laboral junto a Falete para homenajear a Rocío Dúrcal y Juan Gabriel (y quieren girar por España)

"Siempre tuve la idea de hacerle un tributo a Rocío Dúrcal. Le debo mucho. En realidad, musicalmente ella para mí lo significa todo, porque es la persona que escuchaba cantar con devoción cuando era pequeña. Y por ella quise dedicarme a la música". Lo dice la cantante gijonesa Mina Longo, que ha colgado el cartel de "no hay billetes" para su espectáculo del sábado en la Laboral (20.30 horas). Un espectáculo que lleva de título "Fue un placer" y en el que, aliada con el artista sevillano Falete, y a ritmo de mariachis, la gijonesa cumplirá con ese homenaje pendiente. En realidad serán dos tributos ya que Falete aporta el suyo a Juan Gabriel.

"Esto casi lo tengo en la mente desde que falleció Rocío, en el año 2006. Cuando falleció Juan Gabriel (año 2016) y vi a Falete en ‘Tu cara me suena’ imitándole, me vino a la cabeza hacer un espectáculo en el que participáramos los dos, ya que Rocío era la musa de Juan Gabriel y él le escribió muchas canciones", relata Mina Longo.

Fue llamar a Falete y "me dijo que sí rápidamente. Y empezamos a trabajar en el proyecto. Estoy superilusionada porque va todo de maravilla", reconoce la artista asturiana, que también tiene claro que este es el proyecto más grande y de mayor enjundia en el que se ha embarcado. Y por ahora no puede ir con mejor rumbo.

A Mina Longo la pregunta primera que todos le hacen es... ¿y ella, de qué conocía a Falete? "Nos conocimos hace ocho años; coincidí con él en un evento privado en Cantabria. A ambos nos había contratado un emigrante mexicano para que cantáramos en la comunión de su hijo", relata Longo. Entonces también hubo mariachis, aunque no se dio el caso de que la asturiana y el sevillano hicieran ningún dúo. Sí que lo hizo Longo "con Miguel Ángel Revilla, el que era presidente de Cantabria". Pero, en todo caso, sirvió para que a Falete no le resultara extraño el nombre de Mina y, sobre todo, para que supiera todo el arte que despliega en el escenario esta mujer que lleva con orgullo el hecho de que desde hace 42 años "vivo de la música, siempre gracias al boca oreja, de evento en evento ganándome al público y encadenando actuaciones. Creo que eso habla de mi profesionalidad y de que la música lo es todo para mí", dice con emoción en la voz.

En esta trayectoria las rancheras siempre han estado muy presentes. Desde que se arrancó a cantarlas muy joven, gracias a lo que le gustaba oír a Rocío Dúrcal. "Y eso que en mi casa se escuchaba otro tipo de música. Básicamente música asturiana, con acordeón, copla andaluza... pero mexicano solo a Rocío Dúrcal. Cuando empecé a cantar lo hice con las rancheras. Y por ahí he seguido porque llevo haciendo muchos años de temporadas de invierno en México, en concreto desde 2001 hasta 2016. Unas veces he ido cuatro meses, otras un mes... Reconozco que me siento muy cómoda porque es la música que me gusta", explica.

En el espectáculo de la Laboral "sonarán temas por separado, con Falete interpretando por Juan Gabriel y yo por Rocío Dúrcal. Habrá duetos y también sorpresas, canciones que no son de ellos pero que representan mucho para la vida de Rocío, de Juan Gabriel, de Falete y mía", adelanta Mina Longo. Prefiere no desvelar mucho más y premiar con esas sorpresas "a todos los que me han dado la gran alegría de llenar la Laboral, algo que yo sabía que era muy difícil y que no todos los artistas, ni siquiera con un recorrido nacional mucho mayor que el mío, logran".

Longo sabe que está a las puertas de estrenar un espectáculo "que para mí es un trabajo importantísimo. Tanto por hacerlo junto a un artista de la talla de Falete", como por la ambición que le ha puesto. "Porque pretendo que esto sea un estreno en Asturias, pero que salga de aquí y se vea por España", relata. Eso sí, tanta aventura tiene una cierta red de seguridad y esa es la que le da Falete. "Porque es un gran profesional, hace las cosas muy bien y es muy seguro de sí mismo", sostiene la gijonesa. Y como añadido, con ella se ha portado de maravilla. "Estuve compartiendo en Sevilla días con él y me parece una de las personas más buenas que he conocido. No lo olvidaré jamás. Es maravilloso trabajar con él, y más conocerle. Me dijo rápidamente que sí, se acordaba de lo que habíamos hecho en el evento de Cantabria y se puso a mi entera disposición porque le parecía muy bien el proyecto. Me dijo que no había nada así en España, que nadie mejor que yo para interpretar a Rocío Dúrcal. Y que p’alante con ello".

Mina Longo está en una nube y sintiendo que "estoy en un gran momento porque por fin, después de muchos años, soy profeta en mi tierra. Todo esfuerzo tiene su recompensa y creo que esto es el esfuerzo de muchos años de tesón y perseverancia, de apostar y arriesgar porque la Laboral está ahí, y es muy difícil llenar".

