Queipo (PP), sobre si Barbón sabía del fiasco del vial de Jove: "Que toda España sepa que a Asturias y a Gijón se les está maltratando"

"Ni Asturias ni Gijón se merecen un gobierno que les engañe". El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, ha cargado esta mañana con dureza contra presidente del Principado, Adrián Barbón. Lo ha hecho en una comparencia pública junto a la vicealcaldesa, Ángela Pumariega, que ha girado en torno a la información publicada por LA NUEVA ESPAÑA este miércoles, en la que se desveló que Transportes apunta a que Barbón ya sabía desde hace meses que el proyecto de accesos soterrados a El Musel se caía y que el presidente del Principado niega. Queipo ha asegurado que ha solicitado al grupo parlamentario popular en el Congreso que soliciten a la mayor brevedad la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, "para informar de todos los incumplimientos, los vaivenes y el vodevil que el Ministerio se trae con el gobierno del Principado para que los gijoneses y los asturianos sepamos queá hay de verdad qué no".

"El PSOE no puede instalarse en el engaño permanente", ha censurado Queipo, que da credibilidad a las voces de Transportes que apuntan a que Barbón sabía que el vial de Jove se caía hace meses, un extremo negado rotundamente por el presidente del ejecutivo autonómico. "Son los distintos PSOEs los que tienen que dar explicaciones. Por un lado, el PSOE de Puente y Sánchez, que lo han hecho es un engaño claro, rotundo y directo al retirar una inversión millonaria para desviar esa inversión en el medio plazo a otros lugares que, me aventuro a decir, seguramente sean Cataluña y el País Vasco," comenzó diciendo el popular, que también apuntó hacia el PSOE autonómico. "A pesa de saberlo, dos días después prefirió tapar, justificar y ablandar la reprobación a Puente", criticó, antes de cargar también contra la agrupación municipal socialista: "Es difícilmente creíble que no estuviesen al tanto, cuando el secretario general tiene su lugar en el parlamento dos escaños más allá del propio presidente. Parece poco creíble".

Dada la situación, Queipo ha adelantado dos medidas por parte de los populares. "En el próximo pleno de la Junta General del Principado voy a ofrecer a Adrián Barbón la tercera oportunidad para decir la verdad a los asturianos. Será la tercera vez que le pregunto por este caso, por lo que él conocía, por lo que él gestionó, por lo que a a él se le trasladó y, por tanto, tiene la oportunidad de decirnos la verdad a todos los asturianos. La primera vez me lo negó y la segunda me lo negó con la cabeza. Quizás en este caso me lo confime con la misma cabeza que me lo negó", ha asegurado.

La pretensión de Queipo es que Puente también comparezca en el congreso para dar explicaciones sobre los retrasos en proyectos asturianos relacionados con su ministerio: "Que lo sepa toda España: que a Gijón y a Asturias se le está maltratando y no tenemos por qué callarnos".

Pumariega también mostró su indignación tras conocer la información desvelada por este periódico. "Nos preguntams también si el PSOE gijonés era consciente del gran engaño", ha apuntado la vicealcaldesa que, por otro lado, ha destacado la firme intencón de los populares de "mantener la unidad de acción" para luchar por el vial soterrado.

Fecha para el congreso local del PP

También se pronunció Queipo sobre el congreso local del PP que, si nada cambia, se celebrará este año. El presidente regional de los populares, tirando de humor, se aventuró a dar una fecha: "Será antes que la llegada del vial de Jove". Sobre la posible candidatura de Pumariega a la presidencia, echó balones fuera. "Cuando se vaya a celebrar el congreso habrá candidatos. Lo que no puede haber es candidatos antes del congreso. No es buena práxis presentarse a un congreso no convocado. Yo le diría a cualquier afiliado del Partido Popular que nunca se presentase a un congreso no convocado".