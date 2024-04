El PP pide la comparecencia en el Congreso de Óscar Puente por el vial de Jove

«El señor Puente va a tener que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados de la paralización del vial de Jove y por qué está dando la espalda, una vez más, este gobierno a los asturianos». Con estas palabras anunció hoy el portavoz adjunto del grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados, Sergio Sayas, que esta misma semana el PP va a solicitar la comparecencia del ministro de transportes, Óscar Puente, en la Comisión del Congreso de los Diputados para explicar la cancelación de la licitación del vial de Jove en túnel y la propuesta de hacerlo en superficie. El grupo parlamentario del PP forzará al Ministro a dar la cara en este espinoso asunto, tras la petición por parte del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, de que tomaran esa iniciativa.

Sayas indicó que la ofensiva popular en el Congreso sobre el vial de Jove se va a articular en tres iniciativas. En primer lugar, el PP hará una pregunta oral en Comisión de Transportes, que tendrá que responder el Secretario de Estado de Transportes. Además, pedirán la comparecencia en la Comisión de Transportes del propio Ministro para que dé explicaciones, si bien la fecha no es algo que pueda fijar el Congreso, ya que dependerá de la agenda del Ministro. En tercer lugar, el PP presentará una proposición no de ley sobre las infraestructuras en Asturias.

El PP eligió la rotonda de El Arbeyal, en la que estaba previsto que desembocase el vial soterrado que ha descartado el Ministerio, para hacer hoy este anuncio, en el que Sayas estuvo arropado por los también diputados nacionales Esther Llamazares y Silverio Argüelles; por Álvaro Queipo y por la portavoz municipal del PP de Gijón, Ángela Pumariega, además de por otros diputados autonómicos y concejales.

Mientras a sus espaldas iban atravesando la rotonda los camiones que se dirigían hacia El Musel, Sergio Sayas también se refirió a la patata caliente que otra iniciativa popular en el Congreso va a suponer para los diputados por Asturias del PSOE que «tendrán que retratarse en la votación» de la proposición no de ley « para apoyar unas infraestructuras vitales para esta comunidad» que a lo largo del día de hoy va a registrar el PP en el Congreso , ante la que los diputados socialistas asturianos tendrán que «decir si están con Sánchez o están con Asturias, porque esta proposición para las infraestructuras se va a debatir y se va a votar» y en la que se alude el plan de cercanías ferroviarias para asturias, el plan de vías de Gijón, el vial de Jove, el soterramiento de la barrera ferroviaria de Avilés, la ronda norte de Avilés, el tercer carril de la «Y», la ronda norte de Oviedo y el soterramiento ferroviario de Langreo, a la autopista del mar de Gijón, a la autovía Oviedo-La Espina y su prolongación y a la autovía del suroccidente, entre otras.

El portavoz adjunto del grupo del PP recordó que la Junta General del Principado reprobó hace unas semanas al Ministro de Transporte «y la respuesta del Ministro fue mofarse de los asturianos, hablando de sainete, cuando se estaba refiriendo a la institución que representa a todos los asturianos» y ahora va a tener que dar explicaciones en el Congreso «de los compromisos que va a tener con esta tierra y de por qué ha paralizado un proyecto que era importante» como el vial de Jove soterrado.

Sayas también aprovechó la presencia hoy en Asturias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para lanzarle una andanada: «le pedimos a Sánchez, que hoy está en Asturias, que deje de hacer política de postureo y que venga a comprometerse de verdad. Porque hasta ahora, lo único que estamos viendo es incumplimientos permanentes».

En ese sentido aludió a la ejecución de los presupuestos generales del Estado de 2022, señalando que mientras en Asturias «se quedaron 144 millones sin ejecutar, es decir, tenemos un gobierno, el de Pedro Sánchez, que viene a anunciar unas inversiones, pero que luego no las ejecuta», ha habido comunidades autónomas «que han visto multiplicadas por cinco estas inversiones, y es que el señor Sánchez no tiene agenda para Asturias, porque tiene la agenda cubierta en satisfacer las peticiones independentistas de sus socios, y para las comunidades que no sean independentistas, no tiene agenda». También refiriéndose al presupuesto estatal de 2022, en concreto a las inversiones efectuadas por las empresas públicas, señaló que «vemos que de cada dos euros sólo se había gastado uno, es decir, la mitad, la otra mitad de lo que venía en el presupuesto de 2022 para Asturias se quedó sin ejecutar». El dirigente popular no dejó pasar la ocasión para referirse a amnistía a los implicados en el procés catalán y al caso Koldo.

