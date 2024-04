Centenares de personas se manifiestan contra el vial de Jove en superficie y cortan el acceso a El Musel: "No somos la peste, somos el oeste"

Varios centenares de personas participaron en la manifestación que esta mañana transcurrió entre la rotonda del Arbeyal y el cruce de Cuatro Caminos, en La Calzada, contra la decisión del Ministerio de Transportes de construir el vial de Jove en superficie en vez de soterrado.

Tras reunirse en el aparcamiento que hay junto al Arbeyal y con gritos como «no somos la peste, somos el oeste», «queremos solución a la contaminación», «llevamos 30 años, no más engaños», los manifestantes se echaron a la calle cortando durante 13 minutos la rotonda de El Arbeyal, junto al acceso a El Musel. Luego, tuvo lugar una marcha, por la acera en la mayor parte del recorrido, a lo largo de la Avenida del Príncipe de Asturias hasta el cruce de Cuatro Caminos, donde se cortó el tráfico en los cuatro cinco carriles del cruce durante cuatro minutos, antes de disolverse la protesta.

Así ha sido la movilización vecinal cortando el tráfico a El Musel (en imágenes) / Ángel González

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón, «Manuel Cañete» quiso recordar a los asistentes que hoy se cumple un año de la colocación en El Muselín de una pancarta contra la planta de pirólisis que proyecta Preco en El Musel, acto al que asistieron menos asistentes que a la manifestación de hoy y que se enmarca dentro de una de las campañas vecinales más exitosas en sus reivindicaciones para la zona oeste que concluyó con la recogida de más de 15.000 firmas contra la planta de pirólisis. «Es una efeméride un tanto extraña, esto de estar en la calle continuamente y en la misma zona es un tema curioso cuanto menos. Pero aquí seguimos. La gente tiene la necesidad de expresar el rechazo a lo que está ocurriendo con Gijón y con Asturias en el tema de las infraestructuras», señaló el dirigente vecinal.

Cañete también se refirió a la visita de ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a Asturias sin que ni él ni su anfitrión, Adrián Barbón, hicieran ninguna mención al problema con el vial de Jove: «no deja de ser llamativo que se le vaya a recibir, tenemos la mala virtud de recibir a los ministros y al Presidente como si no pasara nada en Asturias y esto es un problema. Ya entiendo que no es cuestión de no recibirle, pero sí creo que ayer faltaron unas palabras serias por parte del presidente Barbón y también alguna palabra de compromiso por parte del presidente Pedro Sánchez sobre el problema que tiene Asturias. Este no es un problema sólo de Gijón, es un problema de las grandes infraestructuras, es un problema del futuro de Asturias y no hemos oído ni una sola palabra al respecto».

El dirigente vecinal también quiso responder a las declaraciones que ayer efectuó el ministro Óscar Puente, quien indicó que espera que se entienda que cuando afirma que algo no es posible es «honestidad». En ese sentido Cañete indicó que «los compromisos están para cumplirlos y si el año pasado había un compromiso, se tenía que hacer y si no las responsabilidades tienen que llegar hasta arriba del todo y arriba del todo está su ministerio. Es verdad que lleva tres meses, pero debajo de él hay toda una cúpula que ya no tendría que estar cobrando del Estado, es decir de nosotros».

Cañete también se quejó de que Delegación del Gobierno les prohibió cortar el acceso a El Musel, como tenían previsto, haciendo hincapié en que «es una vía crítica de acceso al Puerto, pero no es crítico el problema los más de 1.000 camiones diarios, soportando este nivel de tráfico y contaminación que día a día soportan los vecinos de la zona oeste».

