El Gijón Sound, cobijo musical contra la lluvia: "Está muy bien tener conciertos así en el centro de la ciudad"

Reconoce Miguel Pérez que hacía años que no se pasaba por el Gijón Sound y aprovecha en su regreso para reivindicar una propuesta musical especial, que durante la jornada lluviosa de este sábado sirvió como cobijo y disfrute en el vermú y en el cierre del día. "Me encanta que tengamos cosas así en Gijón, no las podemos perder. Son muy identificativas con la forma de ser de la ciudad", destaca Pérez, que acudió acompañado a los conciertos de "Los Vólidos" y "Guadalupe Plata" junto a Lara Pedrosa y su hija Emma Pedrosa, de ocho años. "Está lloviendo, cuesta algo más sacar a la peque de casa, pero aquí estamos a cubierto, es un buen plan", recalcó la pareja.

Miguel Pérez y Lara Pedrosa, con su hija Emma. / Marcos León

A la plaza Mayor llegaron a mediodía muchos debutantes del Gijón Sound. Lo hicieron en gran parte atraídos por la ocasión de ver a "Guadalupe Plata". "Me encantan", señaló Bea Barrera, andaluza afincada en la ciudad. "Están muy bien estas propuestas del Gijón Sound, y además en el centro de la ciudad", subrayó. El concierto lo vivió acompañada de dos británicos, Hatty Appleby y Den Appleby, y de Jorge Gómez, que se mostró muy partidario de este festival: "Le da un poco más de nivel a la ciudad este festival, por el tipo de música, de toque más anglosajón. Cualquier cosa que no sea reggaetón es bienvenido".

Una vista general del público asistente al Gijón Sound. / Marcos León

A Miguel Pérez le gusta "Guadalupe Plata" por su "estilo de rock". Al igual que a Beatriz Martínez, que disfrutó de la actuación de Merce Mairal: "Venimos por este grupo, que es el que nos llama, pero queremos descubrir desde dentro todas las propuestas del Gijón Sound".

Jorge Gómez, Bea Barrera, Hatty Appleby y Den Appleby. / Marcos León

Como ya sucedió hace un año, la lluvia está haciendo acto de presencia a la hora de los conciertos. No impide sin embargo que el público salga de casa para pasar un buen rato agradable con la música. "Los Vólidos" primero, con un viaje a través del rock de la música americana de los años 30 y 50 del pasado siglo; y "Guadalupe Plata", con su sello personal rockero, amenizaron la primera toma de contacto del día con éxito.

Ya por la noche, el cierre de la jornada del Gijón Sound, tuvo tres grupos aparecen como protagonistas: "Los Estanques", "Santero y los muchachos" y "Calizo". El Gijón Sound despide hoy una nueva edición con "Magali Datzira" y "Kamikaze Helmets", a partir de las 13.00 horas en la plaza Mayor.