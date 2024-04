El Padre Feijoo, apuesta firme por la robótica

"Aquí vienen a palpar lo que es la tecnología y lo que es ir a una empresa a trabajar". Así define Roberto Vega, profesor del IES Padre Feijoo, las labores que están desempeñando este curso cuarenta alumnos de 4º de la ESO en la asignatura de Robótica, una materia optativa que el propio centro educativo lleva proponiendo desde hace 15 años. "En toda Asturias hay media docena de institutos que la tengan", afirma el director, Ángel Menéndez, que explica que "lo que diseñan son robots exploradores de Marte aprovechando las misiones de la NASA".

Tanto Menéndez como Vega son los docentes que idearon esta asignatura para el Padre Feijoo hace tres lustros. Ambos coinciden a la hora de señalar que se sienten "satisfechos" con los resultados obtenidos a lo largo de estos años. "Es una enseñanza 100% activa por parte del alumnado. Vamos a clase y nos divertimos. No funciona como un aula de un centro educativo, sino como una especie de empresa en la que todo el mundo colabora porque esa es su afición y vocación", ensalza Menéndez, profesor de Tecnología y Robótica que ocupa el cargo de director por primera vez durante este curso. "Fuimos evolucionando y se trata básicamente de una materia de proyectos en la que el alumnado desarrolla un proyecto de robótica desde el diseño inicial hasta el producto final a lo largo del curso", desarrolla Menéndez, quien destaca que esta materia "abarca muchos campos de la tecnología como "el diseño, la mecánica, la electrónica y la programación".

"Académicamente lo que intentamos inculcar son las competencias STEM, que están muy de moda ahora. Nosotros nos anticipamos hace 15 años cuando no aparecía en ninguna parte", comenta con orgullo el director del Padre Feijoo, a quien le preocupa no poder continuar desarrollando esta asignatura el próximo curso "por la aplicación de la Lomloe en 2º, 4º de la ESO y 2º de Bachillerato", una norma que, explica Menéndez, "dice que no puede coincidir lo que se trata en una materia optativa con lo que se trata en la otra". "En este caso coincide con Tecnología. De momento nos lo han denegado y estamos en un proceso de readaptación para poder ofertar una materia en la que podamos construir robots, mantener esta filosofía de trabajo, pero que no choque con los contenidos de tecnología para que nos la permitan", argumenta el director, que define a esta situación como "una pena". "Es un poco paradójico perder una materia por la que han pasado cientos de alumnos con un 100% de satisfacción, con unas vocaciones que han nacido de esta materia y que muchos están trabajando a partir de haberla cursado", incide Menéndez, antes de agregar que "en el panorama nacional hay muchas autonomías en las que la Robótica no solo es optativa, sino que está dentro del currículo y es de oferta obligatoria".

Quienes sí que están pudiendo fabricar sus astromóviles son los 40 estudiantes de 4º de la ESO que semanalmente acuden durante dos horas a los talleres de Tecnología. Allí se dividen en dos clases y forman grupos de entre tres y cinco para dar respuesta a los retos propuestos por sus cuatro profesores. Dos de ellos son Menéndez y Vega, y los otros son Yolanda Fernández y Andoni Urresti, quienes han comenzado a impartir Robótica este curso. "Aquí se hacen responsables de lo que van haciendo, se marcan plazos y ponen en práctica lo que han aprendido en otras materias", pondera Urresti.

Después de haber completado el diseño de las piezas en 3D de su robot y de imprimirlas, ahora los escolares están en pleno proceso de construir y programar su vehículo de exploración espacial. Jaime Gayo, Daniel Menéndez y Cloe Torre incluso han logrado ya que su robot, "Proyecto Bubby", sea capaz de moverse y detectar los elementos que hay a su alrededor. "Nos sentimos bastante orgullosos porque nos costó mucho llegar hasta donde estamos. Al hacerlo con una oruga tuvimos que hacer muchas pruebas y errores", reconoce Torre, quien valora que "más que aprender robótica, nos enseñan a pensar y a solucionar nuestros problemas solos". "Construir un ‘rover’ está siendo una experiencia muy emocionante. Creemos que va a quedar decente. Preferimos antes la utilidad que la apariencia", sostiene Ángel Fernández, mientras que establece el cableado de la batería de su "Robotic Innovation" con Niko Sánchez, Hugo Parres y Bryan González.

También están consiguiendo unos resultados positivos Elisa López, Jimena Beltrami, Kilian Murillo, Alejandro Gavilán, del grupo "Space X", que creen que "saber y poder entender cómo se puede hacer un robot nos puede servir para tener autonomía y saber qué trabajo elegir cuando seamos mayores". "Es algo impresionante", confirma Alassane Diop, quien compone "Gaha System" junto a sus amigos Adrián Cristóbal Rey, Gabriel Rodríguez y Héctor Fernández.

Suscríbete para seguir leyendo