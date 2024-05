Desbloqueada la obra de la Sindical de Contrueces, que comenzará en junio

Aunque finalmente lo hará con un año de retraso, la ansiada reforma de la Obra Sindical de Contrueces empezará antes del verano, a poder ser el mismo mes que viene, tras darse por finalizada la revisión de un proyecto que tuvo que paralizarse en junio del año pasado, en los primeros días de obras, tras detectar la constructora elementos no previstos en el proyecto que imposibilitaban su ejecución. En estas últimas semanas, se cumplimentó uno de los trámites que faltaban para hacer un punto y seguido: un informe que acreditaba el mutuo acuerdo entre vecinos y constructora para desistir la anterior licitación. "El resto ya está: el proyecto ya está modificado y ahora estamos solo a la espera de que se puede licitar. Nos hablaban de este mismo mayo, pero nosotros ya nos conformamos con esperar a junio", explica Begoña Corveiras, representante de la asociación vecinal y, como integrante su comisión de vivienda, una de quienes más de cerca han seguido este retraso. Desde el gobierno local, por su parte, confirman que la obra está a semanas de poder licitarse.

La fase 1 de la reforma de la Obra Sindical de Contrueces, enmarcada en el plan de barrios degradados y financiada con fondos europeos, se había adjudicado en octubre de 2022, por 2,9 millones de euros, a la empresa Proyecon Galicia, que tenía un plazo de ejecución de un año Pocos meses después, en junio, y en los últimos días de funcionamiento de la anterior corporación, LA NUEVA ESPAÑA desvelaba que la empresa había emitido un informe en el que alertaba que no podría ejecutar los trabajos en las condiciones previstas por la presencia de elementos no previstos y errores de medición que ahora ya se han subsanado. "De aquella la empresa vino, se pusieron a levantar las alcantarillas y vieron que el paso de agua iba justo por donde los portales. No se llegó a trabajar en el terreno como tal, solo se habían hecho las mediciones y mirar cómo era la zona, y ahora ya se sabe cómo se puede solucionar todo", aclara la representante vecinal.

Esa solución pasará por un arreglo provisional a cargo de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), que instalará un "bypass" en la red mientras se hacen las obras. "Cuando termine, ya se podrá arreglar como es debido", aclara Corveiras, que explica que hace ahora unas dos semanas se cumplimentó ese último informe que faltaba para poder reiniciar los trabajos. Por la parte vecinal, explica, el enfado de este último año queda superado. "Los vecinos seguimos con la primera esperanza del primer día y realmente esperamos que esta vez sí podamos ver obras en junio. En lo demás se ha tenido suerte, porque los fondos europeos económicamente vienen muy bien, y quizás lo único que nos preocupa es que, por esos fondos, se puedan respetar los tiempos. Nos han dicho que en junio de 2026 tiene que estar todo listo", detalla. Sobre estas fechas que impone la UE también había alertado el PSOE hace unas semanas. El gobierno local, no obstante, confía en cumplir esos plazos y trabaja ahora en lanzar de nuevo la licitación con la previsión de que la obra esté "adjudicada en junio" y, por tanto, en condiciones de comenzar.

