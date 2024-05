Perchera echa el resto en el último día de fiestas: "Aquí la gente viene a pasarlo bien"

Los vecinos de Perchera cerraron ayer sus fiestas, las más madrugadoras de la temporada veraniega en Gijón, con música, baile y mucha diversión. Además, la jornada de cierre dejó a "Ekliptika" como los grandes vencedores del concurso de bandas. "Disfrutamos muchísimo y por fin tuvimos un día en el que nos respetó la lluvia", celebraba ayer Vicente Valparís, secretario de la asociación Perchera Suena, al ritmo de la famosa orquesta "Tekila": "Aquí la gente viene a pasarlo bien".

La jornada de ayer era el broche de oro a seis intensos días de fiesta. Eso sí, no tan intensos como le hubiera gustado a la comisión de festejos. "Nos pilló un fin de semana de mal tiempo y deslució mucho la asistencia. Tanto, que temimos no llegar a cubrir gastos. Organizar todo esto lleva mucho tiempo y dinero", lamentaba Valparís. Pero como el cielo, esas preocupaciones quedaron despejadas ayer. La lluvia remitió y los vecinos fueron en masa a bailar, cantar y disfrutar de la última jornada de fiestas, que comenzó a las 14.00 con la actuación de "Look Out" y que tuvo como gran cabeza de cartel del día a la orquesta "Tekila". "Todo el barrio ha respondido y han venido en masa. Tanto los jóvenes como los mayores. Para nosotros es muy importante", celebró Valparís, que también destacó que estos seis días de festejos transcurrieron "sin incidentes": "La gente aquí viene a pasarlo bien y disfrutar".

Además de diversión para grandes y pequeños, la última jornada festiva de Perchera también dejó grupo ganador en el concurso de bandas. El primer puesto fue para "Ekliptika". El segundo peldaño del podio lo ocuparon los "AS-15" y el tercero, "Green River Blues Band". La organización de los festejos agradeció el nivel de todos los participantes y su paciencia.

Mientras Perchera Suena bajaba ayer la persiana tras seis intensos días festivos, mañana tomarán el testigo los vecinos de Cenero. Las fiestas del Santo Cristo de la Abadía de Cenero comenzarán a las 20.00 horas con la lectura del pregón en la iglesia. Una hora después, a las 21.00, tendrá lugar el tradicional reparto del bollo y el vino para los socios. A las 21.30 habrá una cena con callos y bocadillos en la carpa. Para terminar habrá verbena amenizada por el "Grupo Da Silva". El sábado habrá alborada de gaita y tambor por los pueblos (10.00), juegos tradicionales para niños (18.00) y por la tarde, a las 19.00, se celebrará el concurso de sidra casera y el concurso de empanada. A las 20.00 habrá misa, a las 22.00, costillada y a las 23.30 nueva verbena con el "Grupo Da Silva". El domingo también habrá actividad.

