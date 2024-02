El 19 de diciembre de 1936 publicó su primer número LA NUEVA ESPAÑA, a 0,15 pesetas. Hoy mismo en la primera plana se puede ver "Año LXXXVIII" y que los números se acercan a los 30.000. Justo treinta años más tarde la noticia era que LA NUEVA ESPAÑA "cambiaba de casa". El 18 de diciembre de 1966 inauguraba su sede, redacción y talleres en la calle de Calvo Sotelo, en Oviedo, abandonando la antigua en la calle Asturias, 9. El director en 1966 era Luis Alberto Cepeda, los anteriores habían sido Francisco Arias de Velasco y Juan Ramón Pérez Las Clotas. La noticia terminaba diciendo: "Hoy los trabajadores nos reuniremos a tomar una copa de vino español con pinchos".

2

Damos un salto hasta el domingo 13 de marzo de 1988. La primera plana –vemos el precio, 65 pesetas– destacaba que el atleta José Luis González batía la marca nacional de 3.000 metros en el Palacio de los Deportes de Oviedo, la marca era de un poco más de siete minutos y 47 segundos. El récord mundial actual es de 7:23:81. De velocidad iba también otra noticia en la página 1 de aquel 13 de marzo de 1988: "LA NUEVA ESPAÑA incorpora la técnica de vanguardia en su nuevo sistema de composición, el periódico ya se elabora a través de computadoras". Se explicaba la llegada de los ordenadores "y filmadoras laser que son vanguardia de informática mundial".

Algunas fotografías mostraban a periodistas ante la pantalla de los voluminosos ordenadores, sistema Atex, que permitían visualizar los artículos e incorporar a ellos las modificaciones y ampliaciones oportunas, "adiós a la máquina de escribir con que hasta ahora se elaboraban las informaciones; cambia la forma, sigue la esencia". Javier Cuervo lo resumía: ahora los artículos eran "ordenados, limpios y rápidos". Una revolución.

Pasaron tres años y medio. Fue el día 16 de octubre de 1991, y lo contó LA NUEVA ESPAÑA. A la Escuela de Ingeniería Industrial del campus de Viesques llegó desde Madrid un técnico de la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones (Fundesco). Llegaba con un router bajo el brazo a instalar un protocolo nuevo. La red que empleaba ese protocolo tenía un nombre: internet. La revolución digital ya estaba aquí.

3

Primera plana del martes 1 de febrero de 1994, hace ahora treinta años, precio 100 pesetas: "LA NUEVA ESPAÑA cuenta desde hoy con tres ediciones. Es la primera vez en la historia de la prensa asturiana que un periódico ofrece tres ediciones diarias. Una de ellas la de Gijón. Este periódico, líder en la región, da un nuevo paso en su afán de servicio a los lectores". En el interior del periódico del 2 de febrero de 1994 aparecen imágenes del alcalde de Gijón, Vicente Álvarez Areces, y del presidente del Sporting, Eloy Calvo, leyendo LA NUEVA ESPAÑA de Gijón.

Durante los años anteriores las noticias sobre Gijón ocupaban varias páginas pero ahora, con la edición local, ya estaban desde la página 1. La redacción estaba entonces en la calle Corrida número 9 y leemos en el editorial: "Tiene LA NUEVA ESPAÑA de Gijón un equipo de profesionales jóvenes y experimentados a los que para la mayoría su identificación les viene por el hecho de ser gijoneses". Fernando Canellada era el responsable de la edición de Gijón.

El 13 de julio de 1996 se estrenaban los actuales locales de la calle de Rodríguez San Pedro, 5, y la sede fue visitada durante días por diversas personalidades y por colectivos gijoneses. Ese día de julio de 1996 los primeros visitantes oficiales –acompañados en la visita por Fernando Canellada– fueron el presidente del Principado de Asturias, Sergio Marqués, y el alcalde de Gijón, Vicente Álvarez Areces, a quien vemos en una foto escribiendo en un ordenador del diario.

4

Los diez años de la edición local –febrero de 2004, precio del diario un euro– arrancaban con un Sporting imparable. Había vencido por cero goles a dos al Getafe, en un campo donde nadie había ganado esa temporada, y con ello empezaba a abrir brecha con los perseguidores en el camino del ascenso a Primera División. Al final el ascenso no fue hasta la temporada 2007-08. Vemos ese día primero de febrero de 2004 –a 18 grados había llegado la temperatura– una foto con varios fieles tomando el sol en el Tostaderu, y el anuncio de una campaña de Mensajeros de la Paz que con la colaboración con Alimerka reunía alimentos para paliar los efectos de un terremoto en Irán.

Pasó otra década. Hace ahora diez años, el 1 de febrero de 2014 –1,20 euros, director Julio Puente, subdirector Francisco García–, un editorial llevaba el título de "Un periódico en el alma de Gijón" y entre otras cosas leemos: "Este es un día de fiesta para LA NUEVA ESPAÑA, y eso gracias a los lectores cuando se cumplen veinte años de la edición de Gijón. Nada de lo que sucede en Gijón, por pequeño que sea, nos resulta ajeno".

Un suplemento especial resumía la vida de la ciudad en esos veinte años, entre 1994 y 2014. Aquel día 1 de febrero de 2014 se entregaban los premios del VI Festival de Cine Gay y Lésbico de Asturias, y en el Club LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, sala cultural Monte de Piedad, se presentaba la asociación "Amigos del Jurásico de Asturias".

5

Hablamos de un periódico hecho por personas. En los primeros años de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, por estas: Fernando Canellada, Ángeles Rivero, Juan Ramón Pérez Las Clotas, Julio Puente, Ana Rubiera, Manuel Castro, Rocío Valle, Quique Faes, Dioni Viña, Jaime Poncela, Nacho Poncela, José María Ceinos, Víctor Rivera, Juan Carlos Gea, Mario D. Braña, Ángel Fidalgo, Ángel Cabranes, Eva Fernández, Elena G. Bandera, José Vicente Piñera, Carmen Fernández, María Fernández-Miranda, Nuria Ramos, María Fernández, Gabriel Caiña...

Bastián Faro, Ladislao de Arriba, Teté Balseiro, Carmen del Soto, Maxi Rodríguez, Pepa Osorio, Cuca Alonso, Nelly G. Vallina, Serxu Solares, José Antonio Samaniego José María Díaz Bardales, Javier Gómez Cuesta, Alfonso Peláez... Los fotógrafos Isaac Rubio, Juan Carlos Argüelles, Marcos León, Dani Mora, Pablo Solares, Juan Carlos Tuero, Juan Plaza, Ángel González, Aurelio Flórez, Juanjo Arias, Juan Carlos Losada, José Luis Ramón, Mercedes Menéndez...

Sumamos más nombres: Francisco García, Román García, Eloy Méndez, Suso Loza "Mortiner", Eduardo Lagar, Eduardo García, Covadonga Jiménez, Albina Fernández, María Bernardo, Rocío Méndez-Traba, Olaya Suárez, Pablo González, Pablo Tuñón, Luján Palacios, Ángeles Palacio, Miriam Suárez, Javier Morán, José Luis Argüelles, Jorge Junquera, Pepín Farrás, José Enrique Cima, Jaime Ceñal, Juan Apesteguía, Sandra García Salazar, Esperanza Montes Miguel, Erika Valles, Víctor Escandón, Cipri Suardíaz, Víctor Guillot, María Iglesias, Fran Costales, Mercedes Fernández, Amelia d’Aubarade, Ana Morán, Alfredo Cabal, Nuria Ramos, Juanma Martín, Pedro Menchaca, Melissa Noriega, Alejandra Mier, Omar Arias, Azucena Rodríguez, Cecilia Carballo, Carlos Amado, Rubén Díaz, Miguel Barrero, Lorena Nosti, Diego Losada, Estela Noriega, Mario Rodrigo...

6

Ahora se cumplen los treinta años de la edición local. Entonces comenzaron en LA NUEVA ESPAÑA de Gijón secciones como Agenda, Crónicas de la villa, Las noticias del barrio, Hemeroteca, Registro Civil o Marítima. Una historia con Gijón como protagonista es la que contó y cuenta el periódico. La ciudad cambio mucho en tres décadas –para bien en muchas cosas–, pero no se convirtió en una ciudad perfecta, aunque sí es cierto que no hay ciudad más autocrítica en el mundo que esta. Eso no está del todo mal.

En esta actual redacción de comienzos de la "cuarta década de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón" hay que seguir poniendo algunos nombres ya citados. Quedan nombrados. Además añadir a Ignacio Peláez, Pablo Palomo, Sandra F. Lombardía, Pablo Antuña, Sergio García, Gabriel Cuesta, Alejandro de la Fuente, Andrés Menéndez y Nico Martínez.

Si entendemos la historia como "la disciplina que estudia y expone los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado", hay que reconocer que los treinta años de la hemeroteca de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón es una parte fundamental para el estudio de la historia reciente de esta ciudad. Historia contada por periodistas de aquí, periodistas que conocen bien el callejero de Gijón. Si el periodista, en general, debe ser un centauro polivalente –mitad despacho, mitad calle, todoterreno–, no digamos en el caso del periodismo local. Valen para todo.