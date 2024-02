La cabecera de este periódico está para mí unida a mi infancia y al recuerdo de mi abuelo, que abría las páginas de la edición de Avilés muy temprano, cada mañana, y no las cerraba hasta el final del día. Siempre pensé que mi abuelo no leía LA NUEVA ESPAÑA, la estudiaba. No era raro encontrar frases y párrafos subrayados con datos, fechas o referencias que luego utilizaba los domingos en las conversaciones y los debates que animaban las sobremesas de las comidas familiares. Lo recuerdo ahora que se cumplen treinta años de la edición gijonesa porque ya entonces, como ahora, LA NUEVA ESPAÑA estaba presente, aunque de otra manera, en mi día a día.

La apertura en 1994 de una delegación con cabecera propia, LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, supuso, en primer lugar, una apuesta por fortalecer la pluralidad informativa en la mayor ciudad de Asturias. Pero también en el propio periódico, que desde el primer momento supo entender que para contar lo que pasaba aquí no servía solo con contarlo desde aquí. Por eso más que una edición local, LA NUEVA ESPAÑA de Gijón ha sido siempre un periódico local que comparte nombre con otro de ámbito regional. Una perspectiva que le ha permitido reflejar con autonomía, a lo largo de treinta años, la historia de una ciudad vibrante que no ha parado en ningún momento de cambiar. Y es que el Xixón de 2024 se parece poco al de 1994. Y al de 2004. Y al de 2014. Renovar la mirada para contarlo forma parte también del compromiso por intentar entender la ciudad sobre la que se escribe cada día. Pasa también, o debería, en la política. Por eso creo que la incorporación durante los últimos años de periodistas jóvenes, tanto a la jefatura como a la redacción, es la mejor manera de celebrar estos treinta años mirando al futuro. Las efemérides importantes, y esta lo es, se festejan siempre pensando en la siguiente. Hasta que llegue, Gijón tiene en estas páginas quien la cuente.