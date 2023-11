Lisandro Alonso: "Me preocupa lo que pasará ahora en Argentina"

Lisandro Alonso está de vuelta a Gijón. El productor y director argentino presenta en el FICX "Eureka", su última película, en la que reflexiona sobre el legado indígena. "Es un proyecto que me quedó pendiente después de filmar ‘Jauja’. Aparecían unos indios en la película, empecé a pensar quién había representado a los indios y nativos en el cine, e inmediatamente viajé hacia el ‘western’. Después de pensarlo y reelerlo, me di cuenta que quizás nunca se representó a los nativos como ellos habían querido. Así que me puse a investigar porque quería representar de la mejor manera a los nativos americanos, con sus hábitos y forma de ser diferentes, más allá de indios y vaqueros", comenta Alonso sobre su último proyecto cinematográfico.

El cineasta argentino, que ya había sido premiado en 2008 en el Festival gijonés con "Liverpool", se acerca ahora con "Eureka" a un formato que simula el "western" pero sin serlo. "Es como una falsa representación, que pone a cada uno en un cierto momento y forma de representar diferentes poblaciones o momentos históricos, para llevarlo al día de hoy", reflexiona.

Lisandro Alonso hace una narrativa sobre la visión que se establece de esa época, que podría extrapolarse hoy en día a un cine de cualquier plataforma audiovisual mediática. "Dudo mucho que esos contentidos representen mucho la forma en la que vivo yo o mi familia. Por tanto lo que hacemos es como repensar un poco aquello que estamos produciendo como creadores de cine e imágenes", subraya.

Esa tendencia de cine que Alonso reconoce que también consume la separa cuando afronta su faceta creativa. "Trato que no me afecte essa fugacidad, y esa percepción del día a día, de la forma en que recibimos todo. El contenido lo disfruto y me entretengo como todos, pero intento que no me afecte cuando yo decido crear alguna película o historia. Cuando me pongo a observar separo lo que consumo y lo que trato de producir", comenta Alonso, que transmite también su satisfacción por haber contado con Viggo Mortensen. "Es como un compañero de ideas y proyecto, es genial más allá de lo que grabamos. Logramos tener una cercanía, que puede seguir siendo provechosa, tanto en sus proyectos como en los míos", enfatiza.

En su paso por Gijón, Lisandro Alonso también aprovecha para analizar la situación de su país a nivel político y cultural. "Es un enigma y me preocupa lo que va a pasar ahora en Argentina, no solo en lo que se refiere a la cultura, cine o educación, porque ahora también se sumará la parte política y económica", cuenta en alusión a la reciente victoria de Javier Milei. "Ojalá funcione bien, pero Argentina, que somos un país tan inestable, que lo gobierne alguien que no transmite estabilidad me genera preocupación", concluye.