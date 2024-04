El Mosconia, un proyecto que mira a la cantera: así está avanzando el club en su nueva etapa

El “arbolín desde piquinín” bien podría ser el mantra de la nueva junta gestora del CD Mosconia. Un grupo de antiguos jugadores, directivos y amigos que, desde el pasado agosto, han tomado las riendas del club, dispuestos a profesionalizarse. Con una filosofía clara, esfuerzo y compromiso, no han parado de trabajar.

La puesta a punto de las instalaciones de su campo, el Marqués de la Vega de Anzo, requirió una buena inversión y dosis extras de esfuerzo de las familias de los jugadores. Conseguir nuevas equipaciones fue una labor conjunta con los patrocinadores.“Negociamos con ellos para comprar a toda la cantera un chándal nuevo y equipación nueva para entrenar. Ahora vamos bien equipados a jugar, como un auténtico equipo. Adquirimos equipaciones nuevas para jugar, neveras portátiles y balones”, explica Evaristo Alonso, gerente de la cantera del Mosconia y uno de los miembros de la actual junta gestora.

De mano del nuevo grupo llegó también el riego automático al campo, pintura nueva en las gradas, y una larga lista de pequeñas reparaciones. “También hay nuevos banquillos, por el protocolo contra insultos, para que los entrenadores no se sientan agobiados. Y además pintamos y reparamos las instalaciones de abajo”, señala Alonso. Uno de los que empezó con sólo cinco años en la familia del Mosconia y que militó hasta los dieciocho.

“Soy de los que empecé a entrenar en la pista de El Frontón. Jugaba de lo que me pusieran", bromea, recordando otra época del fútbol. “Antiguamente, no se pagaban cuotas como ahora. Pero tampoco teníamos equipaciones para entrenar, no había un balón para cada uno. Entrenamos cada uno con la ropa que podíamos. Algo bueno era que íbamos a jugar todos en autocar, eso sí, porque muchos padres no tenían coche. Ahora estamos planeando recuperar eso otra vez”, añade.

Con un trabajo tan complejo como gratificante en la cantera, la junta gestora se marca horizontes. “Queremos profesionalizar la cantera. Que tengan un preparador físico, un nutricionista, un fisioterapeuta…. La semana que viene, además, vamos a ampliar el servicio con una clínica de Grado, para que también nos pueda hacer radiografías”, explica el gerente.

El CD Mosconia cuenta, desde este año, con entrenadores titulados en todas las categorías. “Otros años no había y tampoco lo exigía la Federación”, aclaran.

Desde la Escuela de Fútbol (de 3 a 6 años), Pre benjamín, Benjamín y Alevines (con dos equipos en cada una de las tres categorías), a Infantiles, Cadetes y Juveniles. Alrededor de 170 jugadores, de los que “165 aproximadamente son de Grado”, destaca Alonso.

Esa es una de las líneas a seguir en el proyecto plurianual de la nueva gestora. “Queremos que el 60% del equipo del regional salga de aquí. Ahora mismo hay cinco o seis jugadores en el regional que están formados en Grado y queremos que lleguen a diez, por ejemplo”, reconoce el gerente de cantera. “Si lo gestionas bien y haces buenos entrenamientos seguro que llegan arriba”, asegura.

Para ello, el club tiene en mente la creación de un filial de cara a la próxima temporada. “Un intervalo de dos o tres años entre el juvenil (último equipo de la cantera) y el regional. Porque es duro salir del juvenil y ponerte a jugar con los mayores”, explica Alonso. Que no tiene duda de que “fomentando el deporte, el compromiso, con las familias y niños, el club funciona”. “Hay gente muy válida aquí. Sino se hacen bien las cosas marchan para otros equipos. Este año logramos que vinieran diez niños que estaban jugando fuera”, celebra.

Entre las próximas metas, la gestora se fija también la internacionalización del Trofeo Carlinos. Una especial competición, con torneos para alevines e infantiles, que da nombre un exjugador del Alevín del CD Mosconia, fallecido en un accidente de tráfico hace dieciséis años. “Este año lo organizamos durante dos días y trajimos gente de fuera de la provincia, equipos de León y Galicia. Este año, queremos llegar a la esfera internacional. Invitando,. por ejemplo, algún equipo de Portugal. Nuestra idea es hacerlo durante tres días, en el ‘puente’ de Asturias, en septiembre”, señala el gerente.

El Trofeo Carlinos juntó, en su última edición, más de 2.500 personas en Grado. Lo que le valió al Mosconia el galardón al mejor evento deportivo del Ayuntamiento de Grado. El pasado diciembre, en el Torneo de Navidad, el club volvió a reunir otras mil personas. “Gracias a la implicación de las familias de las categorías inferiores de la cantera. Que se encargaron del guardarropa, de los vestuarios y del bar”, resalta Alonso.