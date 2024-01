Es una realidad. El deporte sigue siendo mayoritario en los niños que en las niñas. No hay más que ver los datos: el 48% de las niñas abandona el deporte al llegar a la adolescencia, frente al 33% de los niños que lo hace. Así lo revela un estudio realizado de forma conjunta entre la Universidad Pablo Olavide de Sevilla y la de Huelva, del cual se desprende que entre los 12 y los 14 años, son las edades en las que mayor número de abandono se registra. A este se le une un reciente estudio realizado por Nike y Dove, el cual ha revelado que el 45% de las niñas abandona esta práctica deportiva y es aún más alarmante el principal motivo. "La causa principal es el impacto que el entorno deportivo puede tener en su confianza en su cuerpo y su autoestima", explican.

Sin duda, el deporte debería formar parte de todas las infancias y adolescencias sin importar si somos niños o niñas. Muchas de las amistades que hacemos para toda la vida comienzan en una cancha de fútbol, baloncesto o atletismo, por no hablar de los numerosos beneficios que tiene practicar deporte desde que somos pequeños. Pero, ¿por qué casi la mitad de las niñas que comienzan a practicar deporte lo dejan en la adolescencia?

Desde distintas instituciones y organismos llevan años combatiendo este problema, pues, además el número de referentes femeninas en el deporte se ha incrementado y se están rompiendo cada vez más sesgos de géneros relacionados con la práctica deportiva. Sin embargo, no es suficiente para romper esta desigualdad.

En 2018, un estudio realizado por el Hospital Sant Joan de Déu, destacan que el 13% de las niñas abandona el deporte al pasar de la Educación Primaria a la Secundaria, frente al 6% de los niños, es decir, la diferencia es más del doble. A este suma una investigación realizada por la Fundación Mapfre, donde se revelan datos similares: a partir de los 12 años, el ejercicio que realizan las chicas cae en picado. Ambos estudios coinciden en las razones o motivos que suelen empujar a las niñas a abandonar la actividad deportiva cuando alcanzan la adolescencia. Por un lado, las etapas académicas o profesionales como el paso de Primaria a Secundaria y después a Bachillerato o la Universidad. A lo que se suman también los elementos sociales, es decir, la presión social de su entorno. La motivación es otros de los elementos clave en este aspecto y, en gran medida, la desigualdad que existe dentro del deporte entre sexos. Y es que, las oportunidades, la falta de ayudas, así como las barreras de género y un largo etcétera, contribuyen a que esta disparidad se evidencie todavía más en la adolescencia.

Asimismo, los cambios que experimentan las niñas y adolescentes durante la pubertad y la inseguridad que estos les generan pueden provocar también que estas dejen el deporte. La primera regla, el desarrollo del pecho, la aparición de curvas en el cuerpo... Este desarrollo natural del cuerpo femenino hace que se sientan "expuestas y vulnerables al juicio y la comparación", tal y como detallan desde Nike y Dove.

Medidas para combatir el abandono

Con estos datos sobre la mesa, muchas instituciones se han lanzando a impulsar medidas para tratar de combatir estos datos de abandono en el deporte femenino cuando alcanzan la adolescencia. Entre ellos se encuentra la Liga Endesa que, de la mano de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y del Consejo Superior de Deportes (CSD), lanzó el documental "The coming of age", cuyo objetivo es revertir la dinámica de abandono de las jóvenes durante la adolescencia. Además, a través del proyecto "Basket Girlz", donde destacan que "el 76% de las mujeres jóvenes de entre 12 y 25 años no cumplen con las recomendaciones mínimas de actividad física establecidas por la Organización de la Salud", han lanzando una iniciativa en pro de combatir estos datos.

Por su parte, el Consejo General de Deportes considera también que debe fomentarse un entorno familiar y social que apoye y motive; dar más visibilidad al deporte practicado por mujeres; y "romper concepciones que asocian algunos deportes al género masculino".

Respecto a estas últimas cuestiones, cabe destacar que el número de referentes femeninos ha aumentado considerablemente durante los últimos años. Alexia Putellas, Ana Peleteiro, Mireia Belmonte, Serena Williams, Carolina Marín, Lydia Valentín o Simone Biles, son hoy en día referentes para muchos niños y niñas. Sin embargo, los datos sobre deportistas federados revelan que todavía siguen reinando los hombres por encima de las mujeres: un 76.5% de los deportistas federados son hombres, mientras que solo un 23.5% son mujeres. Una diferencia que empieza a evidenciarse en la adolescencia.