Adrián Barbón ha salido al paso de la polémica desatada en Tapia de Casariego a costa del nombre que anunció el Principado para el proyecto cultural que se va a desarrollar en el histórico faro de la localidad. Barbón garantizó la apuesta de su gobierno por "la fala eonaviega", y aseguró que se rectificará el nombre del proyecto, quitando "faru", propio del asturiano que se habla en otras zonas de Asturias y no en el Occidente, donde dicen "faro".

"Al faru" fue la denominación elegida por la consejería de Cultura en un principio. Y los vecinos del Occidente defensores de su fala no tardaron en hacer pública su denuncia. Los críticos con esta versión en asturiano del nombre del proyecto del faro aseguran que no se tiene en cuenta la lengua propia de la zona, que no es otra que el eonaviego o gallego-asturiano, en la que las terminaciones son en "o" y no en "u". Si se respetara el eonaviego, la residencia se llamaría "Al faro", igual que en castellano. Sostienen.

Quiero aclarar las dudas: somos un Gobierno que apuesta por proteger la riqueza lingüística del Occidente, en concreto la fala eonaviega. Por tanto la denominación será en eonaviego. https://t.co/89F8EYJK0B vía @lanuevaespana — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) 21 de marzo de 2023

Barbón, tras hacerse eco LA NUEVA ESPAÑA de la polémica, reaccionó de forma rápida en la mañana de este martes. "Quiero aclarar las dudas: somos un Gobierno que apuesta por proteger la riqueza lingüística del Occidente, en concreto la fala eonaviega. Por tanto, la denominación será en eonaviego", dejó claro el Presidente del Principado, que siempre ha mostrado públicamente una sensibilidad especial con este asunto.

De hecho, justo después de su reacción y anuncio de rectificación, Adrián Barbón publicó un mensaje con un eslogan socialista, precisamente en eonaviego o gallego-asturiano: "Chégou l'hora d'Asturias".