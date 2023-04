Luarca estrena área de autocaravanas. El Ayuntamiento de Valdés ha abierto y señalizado el complejo, que tiene 15 plazas de estacionamiento en las cercanías del apeadero del tren. De momento, el servicio será gratuito si bien la intención es que el próximo año se regule mediante una tasa. La apertura es posible gracias a una inversión anterior de 10.000 euros para adecuar el terreno e instalar varias mesas y parrillas. También se ha reservado un lugar para la retirada de aguas sucias y los usuarios tendrán acceso a una fuente.

"Se da una respuesta a un modelo de viajero que está en alza", concreta el concejal de Turismo, Ismael González. "Se ofrecerán unos servicios muy demandados", añade el edil, quien suma otro beneficio: "Permite ordenar este tipo de vehículos, evitando las complicaciones que pueden generar aparcando en otra zonas". El área permanece abierta y señalizada desde hace unos días. El Ayuntamiento ha instalado señales verticales advirtiendo de los aparcamientos. Hay una zona reservada para autocaravanistas y otra que en temporada baja puede utilizarse como zona de estacionamiento gratuito.

Es la segunda área de autocaravanas que estrena el concejo valdesano. Trevías tiene otro punto destinado a estos vehículos cerca del cementerio. Ofrece ocho plazas. El presidente de la asociación de turismo Rural "Avatur", Luis Suárez, asegura que la iniciativa es bienvenida si con ella se evitan "campamentos en distintos puntos del concejo, como en el Cabo Busto". En todo caso, cree que es "complicado" opinar sobre los beneficios al sector porque algunos socios del colectivo son propietarios de campings "y en ese sentido, es injusto que se ofrezca algo gratuito cuando hay negocios que viven de este turismo y que tienen que pagar sus tasas e impuestos".

El presidente de la asociación de turismo Valdés-Luarca, Evelio Sánchez, considera por su parte que "no se puede valorar ahora el impacto". Eso sí, cree que hay "para todos los negocios porque el autocaravanismo aumenta y no hay plazas de camping suficientes en el concejo", concreta. Además, entiende que si el área sirve para concentrar a los autocaravanistas, "mejor para el concejo porque se evitan apacamientos en lugares que no están habilitados para ello,". En cuanto al impacto que genera el turista de autocaravanas en otros sectores relacionados con el turismo como la hostelería, "creo que será positivo porque suele ser un cliente que gasta, con poder adquisitivo".