La construcción del futuro bar tienda de Moal (Cangas del Narcea) va cogiendo forma. En enero empezó el movimiento de tierras en la finca y a día de hoy ya se puede ver su estructura. El proyecto forma parte de los objetivos que se marca la cooperativa creada en el pueblo, “Puerta de Muniellos Sociedad Cooperativa Astur”, para generar empleo en la localidad y conseguir frenar la pérdida de población. La ilusión por conseguir hacer realidad su sueño de futuro para Moal ha hecho que los socios no se hayan desanimado cuando vieron como el presupuesto que tenían previsto para llevar a cabo la obra se incrementaba debido a la subida de precios durante el último año. Al contrario, decidieron embarcarse en un nuevo proyecto para lograr financiación extra con la puesta en marcha de una campaña de micromecenazgo (crowdfunding) a través de internet, logrando que su propuesta fuera aceptada en la plataforma “Goteo”.

El objetivo inicial que se marcan es obtener 15.000 euros, para que, después de descontar las recompensas para las personas que realizan las donaciones y las comisiones de gestión de la plataforma que lleva el crowdfunding, puedan contar con 12.000 euros que les permitan concluir la obra lo antes posible. Pero, para ello, tienen un plazo que está a punto de finalizar y en su contador suman 9.894 euros. Si en los nueve días que quedan por delante no llegan al objetivo, el dinero se devolvería a los cofinanciadores. Pero si lo logran, la recaudación continuaría hasta poder obtener 40.000 euros, lo que les ayudaría a acondicionar el interior del local y habilitar un aparcamiento y la zona de terraza en el exterior.

“No nos planteamos no llegar a los 15.000 euros”, asegura Toño Rodríguez, vecino de Moal e integrante de la cooperativa. Explica que el crowdfunding les ayudará a finalizar la obra más rápido para poder poner en funcionamiento el bar de cara al verano. No obstante, si se diese el caso de no conseguir la financiación, el proyecto de construcción del bar continuará, más lento, pero todos tienen claro que se concluirá.

“El proyecto está pensado para dar futuro al pueblo, para dar opciones de trabajo y respuesta a la demanda de la gente que viene a hacer rutas en la zona y que en Moal no tiene donde poder tomar algo, así que vamos a sacarlo adelante”, subraya.

La campaña de recaudación funciona con exenciones fiscales para las donaciones. Pueden ir desde el 80 por ciento de la aportación al 35 por ciento, dependiendo de la cantidad. De este modo, una donación de 140 euros contaría con una desgravación del 80 por ciento, siendo el coste real de la aportación para la persona cofinanciadora de 28 euros. Además, se complementa con recompensas a los colaboradores que varían en función de las cuantías y que se centran en experiencias turísticas, culturales o gastronómicas en el concejo cangués. "Al final, con la exención fiscal, es como si contrataran directamente la experiencia que reciben como recompensa a su donación. Algunas, incluso, les pueden salir más baratas y nos están ayudando a financiar nuestro proyecto”, recalcan desde la cooperativa.

En las recompensas también participan activamente las asociaciones del pueblo: la de Muyeres, la Cultural y la Deportiva, manteniendo así el espíritu colaborativo con el que organizaron la carrera de montaña “Puerta de Muniellos” durante ocho años consecutivos, hasta 2019, Algo muy valorado por el jurado que les otorgó el premio “Pueblo ejemplar” en 2018.

El establecimiento, además de bar, será una tienda de venta de productos locales y, aunque nace siendo un proyecto pequeño, de unos sesenta metros cuadrados, el edificio está hecho para poder ampliarse en un futuro. "La construcción estaba pensada para ser financiada con el capital social con el que cuenta la cooperativa, hicimos el proyecto en base a ese presupuesto, aunque tres años después, lo que se tardaron en resolver los trámites burocráticos, nos encontramos con el incremento de los costes”, explica Laura Martínez, otra integrante de la cooperativa.

Los socios hacen hincapié en que todo el proceso de crowdfunding está auditado por la propia plataforma, que les exige justificar que el dinero recibido será invertido en el proyecto presentado, así como que las recompensas propuestas para que reciban los colaboradores sean entregadas.