La comisaría de la Policía Nacional de Luarca celebró ayer el día de los Santos Ángeles Custodios con generosidad, al ceder parte del protagonismo de la efeméride al centro de apoyo a la integración (CAI) de Canero, donde los usuarios con distintas discapacidades físicas y psíquicas conviven a diario.

El jefe de la comisaría, Carlos Martínez, recordó en un sentido discurso el «compromiso» de todos los agentes para con la sociedad y su cumplimiento con lo que ya es orden: «Empeñar su continua mejora con el fin de responder a las necesidades de los colectivos vulnerables». Por esta razón, reconoció el trabajo de quien dirige el CAI, la empresa Abhal (a su vez contratada por el Ayuntamiento) y destacó el vínculo que une al centro y a la comisaría después de varias visitas.

Martínez no quiso dejar de ofrecer esos datos sobre criminalidad que todos los años, en Luarca, son los mismos: es una villa «segura», donde se cometen pocos delitos. No obstante, el jefe de la comisaría de Luarca se detuvo en una realidad que, a su juicio, es peligrosa y no conoce fronteras, en vista del trabajo que tienen que afrontar a diario en la comisaría: el acceso «desmedido y en muchas ocasiones incontrolable» de los menores a Internet, lo que hace necesarios más canales de protección. «Ante estas nuevas realidades, los cuerpos de seguridad debemos actuar con empatía y talento (...) porque, lamentablemente, las administraciones públicas siempre vamos, en cierta medida, a remolque de los cambios sociales».

Durante el acto festivo, se impuso la condecoración al mérito policial con distintivo blanco al policía Borja Manuel Ballestero. Carlos Martínez también aprovechó el momento para agradecer la colaboración de otros cuerpos de seguridad, de voluntarios y sociales.