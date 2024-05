El gerente del Sespa a los usuarios del hospital de Jarrio: "Pedimos disculpas por aquellas situaciones en que la respuesta no es todo lo rápida que nos gustaría, pero que tengan por seguro que nos estamos ocupando del tema"

El gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Aquilino Alonso, mostró este lunes su respeto a los cientos de ciudadanos que este domingo reclamaron soluciones para el hospital de Jarrio (Coaña), que da atención a los vecinos del Noroccidente. "Pedimos disculpas por aquellas situaciones en las que la respuesta no es todo lo rápida que nos gustaría, pero que tengan por seguro que nos estamos ocupando del tema. Cuando se produce una incidencia y no podemos cubrir rápidamente la falta de un profesional, establecemos un plan de contingencia y movemos profesionales de otras áreas", señaló Alonso en una rueda de prensa para informar del plan del Principado para resolver las listas de espera.

Preguntado por la situación concreta del hospital coañés, Alonso admitió problemas en algunos servicios como Dermatología o Neurología, sin facultativos en la actualidad, y señaló que en lo que va de año "se han producido más de 240 movilidades de profesionales de otras áreas" para cubrir las bajas en Jarrio. "No es la mejor solución, pero sí la solución para acercar la asistencia sanitaria a la gente de Jarrio y a cualquier otro hospital rural y eso lo estamos haciendo. La mejor solución sería conseguir profesionales y estamos en ese proceso de captación, pero, mientras tanto, seguiremos con las movilidades para garantizar que se les preste la asistencia sanitaria allí", señaló Alonso, que hizo hincapié en que la falta de profesionales es un problema que afecta al conjunto del sistema sanitario.

El gerente del Sespa dejó claro que los ciudadanos que este domingo respondieron a la convocatoria de la plataforma "Salvemos nuestro hospital" están "en todo su derecho" de mostrar su preocupación por la situación de Jarrio. Sin embargo, les garantizó el total respaldo del Principado al hospital cabecera del Noroccidente: "Jarrio es un hospital comarcal imprescindible y seguiremos trabajando para mejorar la respuesta sanitaria".

El gerente del Sespa dejó claro que el servicio de Salud hace seguimiento de todas las situaciones que se producen en Jarrio y se establecen planes de contingencia para darles solución, primero buscando profesionales que contratar y, si no es posible, optando por las movilidades desde otras áreas. No obstante, remarcó que estos planes "no se pueden hacer de un día para otro" porque "mover profesionales de un área a otro requiere planificar".

Aquilino Alonso también dejó claro que, frente a los problemas puntuales de algunos servicios, otros sobresalen por sus buenos datos. Es el caso de Traumatología donde "no hay ningún paciente que esté esperando por una intervención quirúrgica más de 180 días y eso hay que destacarlo". Señaló que el servicio merece ser felicitado por unos datos que sobresalen a nivel asturiano.

También defendió el gerente del Sespa la apuesta del Principado por Jarrio, lo que se traduce en un aumento de la plantilla del veinte por ciento en la última década. "Sería imposible entender el sistema público asturiano sin los hospitales comarcales y la apuesta está clara", añadió.