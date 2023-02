Un plan cada vez mejor

Hace dos semanas que presentamos el Plan Asturias, la mayor estrategia de participación política y ciudadana jamás llevada a cabo en el Principado para escuchar a la sociedad civil de cara a la elaboración del programa electoral con el que concurriremos a las próximas elecciones. La primera "pata" de esta estrategia es una herramienta web, planasturias.es, en la que cualquier persona o entidad, de forma anónima o no, puede geolocalizar en un mapa de Asturias sus propuestas, sus ideas o sus reclamaciones para hacer de nuestra Comunidad Autónoma, de su concejo o de su calle un lugar mejor. Además, nosotros ubicamos en el mapa nuestras propias propuestas, las que durante estos años de Legislatura hemos defendido en la Junta General o en los concejos donde tenemos presencia.

La respuesta de la sociedad asturiana no ha podido ser más ilusionante, y en menos de 15 días hemos recibido casi 150 propuestas, algunas de ellas muy desarrolladas y de mucho calado. Estamos muy agradecidos, y trabajando a pleno rendimiento para estudiarlas y, en su caso, incluirlas en nuestro programa para las elecciones del 28 de mayo. De lo que no cabe duda es que nuestro Plan Asturias es cada vez mejor, con cada propuesta que las y los asturianos nos trasladan y que responden a necesidades reales, concretas y que no pueden quedar sin respuesta. Desde la conexión ferroviaria al Aeropuerto, planteada de forma rigurosa y con alternativas viables, hasta la adecuación de carreteras, la restauración de patrimonio cultural o la llegada de una cobertura digna de Internet a zonas rurales, la ciudadanía asturiana nos está aportando muchísimas propuestas que no van a caer en saco roto.

En paralelo, seguimos manteniendo reuniones con entidades, colectivos y personas que creemos que tienen mucho que aportar al Plan Asturias con el que queremos llegar a ser decisivos en el cambio de políticas que necesita urgentemente el Principado. Desde que lanzamos el Plan hemos hablado con sectores que van desde lo deportivo hasta lo empresarial pasando por colectivos vecinales o con otros partidos regionalistas que defienden, al igual que nosotros, que los grandes partidos de Madrid no pueden defender los intereses de las regiones más olvidadas en las grandes políticas del estado.

Desde Foro Asturias seguiremos, por tanto, trabajando en un Plan que ponga Asturias en marcha. Saber que lo hacemos contando con toda la sociedad asturiana nos da la confianza de que vamos en la dirección correcta.