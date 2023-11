La opinión sobre el Oviedo y el Sporting: Ese sobado argumentario

Intenso arranque de semana en la madreñina, con el Oviedo cerrando la jornada en Segunda sufriendo hasta el final para salvar un punto. Habrá que dejar la remontada hacia el play-off para mejor ocasión. Mientras, a 28 kilómetros, se recuperan del bajón que supuso el empate ante el Amorebieta. Aunque la ilusión sigue en máximos históricos, ya que los de MAR resisten en la segunda plaza, siguen generando fútbol como para llevarse los partidos y El Molinón aún no ha visto perder a los suyos. Pero cuando se está de nones, se está de nones.

Por lo demás, en lo que viene siendo ahí fuera, en Barcelona han estrenado un nuevo catálogo de disculpas para tapar el bache por el que atraviesan los culés. Xavi ha desempolvado un argumentario sobado por arriba y por abajo y que es más viejo que la profesión más antigua del mundo. La culpa de que los muchachos no jueguen a nada es de la prensa, de su presión. ¿Pero no habíamos quedado en que los jugadores, el entrenador, el utillero, el de las palomitas… no leen ni escuchan nada? El que fuera uno de los mejores centrocampistas de este país todavía llamado España empieza a utilizar técnicas ya patentadas por Clemente, Mou, Luis Enrique… Huele raro, raro.

Y de vuelta a la madreñina, Emilio Cañedo, fuera. El Avilés destituye al técnico ovetense, que no ha resistido a los malos números. Y eso que días atrás el presidente Baeza y el director deportivo, Vidales, aseguraron que Cañedo era "uno di noi". Ya lo decía Eugenio Prieto: "Siempre con el entrenador hasta cinco minutos antes de echarlo". Consejo aplicado a rajatabla. Otra película más vieja que mear contra la pared, ¿oyisti, güey?