La opinión sobre el Sporting y el Oviedo: ¡Vaya pereza!

¡Vaya pereza! El 2023 ya enfila su recta final y como siempre por estas fechas desde que el hombre es hombre y la mujer mujer, además de tener que comprar lotería "por si…", llega la hora de que los dos grandes de la madreñina "furgolística" presenten sus cuentas ante los abonados, se empiece a hablar de lo que hay que fichar en enero (aunque lo que venga casi siempre aporte entre cero y nada) y comience a dispararse la ansiedad entre aquellos que hacen castillos entre el aire y el barro soñando o sufriendo ante lo que podría venir. La jornada que ya nos acecha servirá para cerrar el primer tercio de la competición, así que, amiguinos y amiguinas, aún queda mucho como para caer en histéricos ataques de euforia.

Ya dice MAR, convertido a base de pico y pala en el nuevo pastor rojiblanco, que a estas alturas ir segundos no da ningún premio. El canario ha visto que debe tratar de ajustar el nivel de euforia entre la tropa no vaya a ser que el bache que seguro que llegará acabe con todos por los suelos en profunda depresión. Sporting y Oviedo se miden esta jornada –siempre según los números– a los dos peores equipos de Segunda. Pero ojo, que en esta categoría no es extraño que el último se cargue al primero de la clase. Ya saben, partidos trampa ante equipos que buscan amarrar un punto.

Por lo demás, y allí arriba, lista de Luis de la Fuente. Ahora ya no se echa de menos a Sergio Ramos. Ahora el añorado es Isco. Lo dicho, ¡vaya pereza! ¿Oyisti, güey?