He desaparecido de la lista de espera tras año y pico

El motivo de este escrito hace referencia a una operación que tengo pendiente desde el mes de enero del pasado año.

En el mes de enero, como digo, del pasado año me rompí a causa de una caída el cabezal del brazo izquierdo, y fueron pasando los meses y en una consulta de Traumatología me dicen que sigo con el hueso roto; en el mes de noviembre me dice el médico que me va a meter para hacer una intervención preferente. Viendo que no me llamaban, expuse una queja al hospital y me contestan que en un plazo máximo de tres meses me llamarían. Viendo que no me llamaban, acudí al hospital de nuevo a poner otra queja pasando primero por el departamento de Atención al Usuario.

En dicho departamento me dicen que me dirija a secretaría de Traumatología, y la secretaria me dice que no estoy en lista de espera... ¿Quién miente? Lo que sí tengo claro es que estoy con un hueso roto hace catorce meses y no hay quién me lo cure.

