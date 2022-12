"Hay un problema de seguridad en Llanes y el Ayuntamiento no puede seguir aplicando la técnica de la avestruz". Así se pronunció ayer Antonio Trevín, secretario general de los socialistas llaniscos, ante los numerosos robos y asaltos que, según indicó, se han producido en el concejo durante la última semana, el más reciente el pasado sábado en una iglesia. "No quiero ser alarmista, pero no se pueden resolver los problemas escurriendo el bulto", aseguró Trevín, aludiendo a la actitud del Gobierno municipal, al que exige una respuesta contundente para hacer frente a esta situación, algo que su partido ya registró en forma de moción plenaria.

El líder de los socialistas llaniscos, que participó ayer en la última asamblea de militantes del año, aprovechó la ocasión para reclamar una vez más al alcalde, Enrique Riestra, que reciba a la alcaldesa de barrio de Posada, Mónica Salas, y a la Junta de Aguas de la Borbolla. "El Ayuntamiento está en situación de parálisis y sobre todo en lo que se refiere a la participación", criticó. Finalmente, Trevín acusó al cuatripartito de "oscurantismo", al no atender las continuas demandas del PSOE ante la solicitud de varios informes, como el que trata la situación de las grandes traídas de agua del concejo. "Queremos hacer un llamamiento para que el Ayuntamiento de un paso de calidad democrática, reciba al que se lo pide y facilite la información que solicita la oposición", concluyó.