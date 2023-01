Las iglesias y capillas de la comarca del Oriente de Asturias han sido objeto de varios robos a lo largo de esta última semana. La noche del pasado domingo al lunes, el concejo de Ribadesella sufrió estos asaltos por partida doble en dos de sus templos más emblemáticos: la ermita de La Guía, en la villa riosellana, y San Miguel de Ucio, a poco más de cuatro kilómetros de distancia. Los presuntos ladrones habrían causado destrozos para intentar entrar en el interior de dichos templos aunque, al parecer, no se habrían llevado nada de mucho valor.

Este fin de semana hubo otros intentos similares en Llanes, donde los delincuentes intentaron asaltar las iglesias de Ardisana, Vibaño, Barro, San Roque del Acebal, Pendueles y Posada. En ésta última no es la primera vez que lo intentan. "Ha sucedido dos veces en un periodo de tiempo muy corto. La primera hace unos meses, cuando lograron forzar la puerta y entrar. No se debieron llevar nada, pero lo revolvieron todo. En esta segunda ocasión, la puerta resistió y, afortunadamente, no pudieron entrar", explicó el párroco Aurelio Burgos.

En el caso de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de Barro, se llevaron distintos elementos decorativos y religiosos como cálices o candelabros. La entrada quedó en mal estado. "De aquellas se llevaron todo lo que tenía apariencia de cobre, incluso el canalón. Esta última vez dejaron la puerta destrozada, de hecho está el carpintero intentando arreglarla", indicó Burgos.

Un problema que cada vez parece más habitual en la zona y que afecta, en gran medida, al valor patrimonial de dichas iglesias que están sufriendo graves desperfectos a causa de estos actos vandálicos. "Siguen el mismo sistema en todas las iglesias, y no sabemos lo que buscan. Hay gente que cree que no lo hacen para buscar dinero sino para hacer daño", lamentó.

Los actos han sido denunciados ante la Guardia Civil que ya está llevando a cabo una investigación. A la espera de una solución clara, Aurelio Burgos rechazó la instalación de cámaras: "Es fácil burlarlas".