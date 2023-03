El Ayuntamiento de Llanes indemnizará a los dos trabajadores despedidos, tras amortizar las plazas que ocupaban como responsable de Prensa y coordinador de Deportes, respectivamente. El Gobierno local aseguró que esas plazas fueron amortizadas legalmente "como demuestran tres sentencias administrativas". Lo hicieron tras las acusaciones del Grupo Socialista al conocerse una reciente sentencia de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que declaró improcedente el despido, tras un recurso presentado por los afectados, al no haberse hecho efectivo hasta dos años después de la amortización de ambos puestos.

Para el equipo de Gobierno llanisco el "origen" del problema se encuentra en las contrataciones realizadas bajo el gobierno socialista. "Las causas se retrotraen a las contrataciones irregulares realizadas por el PSOE cuando gobernaba en el municipio", afirmó el alcalde, Enrique Riestra, apuntando a que la situación se generó en "épocas anteriores", en referencia a los mandatos socialistas, donde el Ayuntamiento "parecía ser la casa de unos pocos, de lo que derivan estas situaciones jurídicas". Desde el Ayuntamiento recuerdan también que la consolidación de las plazas no fue posible "al carecer ambos trabajadores de las titulaciones oportunas" y que al sacarlas en la oferta de empleo público de 2017 para consolidarlas y fueron recurridas por los colegios profesionales de ambas áreas. “las plazas de coordinador de deportes y responsable de prensa municipales fueron sacadas en la Oferta de Empleo Público de 2017 con intención de consolidar ambos puestos, pero fueron recurridas por los Colegios Profesionales, de Educación Física y de Periodistas, respectivamente, por entender que esas plazas debían estar ocupadas por profesionales con la titulación universitaria correspondiente”.

También recordaron que ambos trabajadores no pasaron "ningún proceso selectivo y año tras año fueron acumulando derechos laborales" y que de haber seguido no podrían haber optado a ellas en el proceso al no contar con la titulación exigida. En aquel momento el Ayuntamiento atendió los recursos presentados y eliminó ambos puestos de la O.E.P. que decidieron amortizar en la siguiente Relación de Puestos de Trabajo del Consistorio. Los trabajadores recurrieron entonces y el recurso contencioso-administrativo fue favorable al Ayuntamiento al estar "perfectamente realizada y justificada la amortización", una sentencia que fue reafirmada por el TSJA y por el Tribunal Supremo, un proceso que se "demoró" dos años, según recoge el comunicado.

“Tres sentencias que demuestran que la amortización de estas dos plazas se realizó correctamente, en sentido contrario a lo que falsamente afirman los socialistas”, comentó el Alcalde.

El Ayuntamiento indemnizará a los trabajadores “debido, entre otras causas, a que no ya existen las plazas en cuestión por estar amortizadas y bendecida esa amortización por los tribunales”, dijo.

También cuestionan en el comunicado el "ataque" del PSOE al asesor del alcalde. "Un trabajador eventual municipal, que ha entrado a trabajar en esta casa de forma completamente legal a través de un procedimiento administrativo correcto” y que “son ellos (en referencia al PSOE) quienes pueden modificar en las Cortes la legislación si hay alguna forma permitida y legal de contratación que esté regulada y no les guste”.