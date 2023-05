"No vamos a gobernar con el PSOE". Así de tajante se manifestó Romina Gutiérrez, cabeza de lista de Izquierda Unida en Parres tras los resultados del pasado domingo que dejaron un escenario que obligará a los socialistas a realizar pactos para conformar un gobierno estable. El PSOE fue la lista más votada y obtuvo seis concejales; el PP tres; dos IU, uno Ciudadanos y uno Foro.

Romina Gutiérrez aseguró que no facilitarán, ni apoyarán un gobierno del PSOE. Tampoco pactarán con Foro, socio de gobierno de los socialistas en el mandato que concluye. "Estamos muy contentos con los resultados porque casi triplicamos votos, aunque sea solo un concejal más. Seguiremos trabajando como lo vinimos haciendo hasta ahora. Lo que tenemos claro es que ni con el PSOE ni con Foro vamos a gobernar", afirmó.

Independientemente de lo que manifieste la dirección regional, IU de Parres no va a pactar con los concejales socialistas, aunque no se oponen a dialogar. "Nosotros podemos dialogar con cualquiera, pero sabemos que no vamos a gobernar con ellos", apostilló.

Si IU no pacta ni con Foro ni con PSOE también debilita la posibilidad de una alianza del resto de fuerzas políticas para formar Gobierno, puesto que PP, Foro y Ciudadanos sumarían cinco concejales. Una posibilidad a la que dejó la puerta abierta este lunes la concejal de Ciudadanos, Mili de la Maza, poniendo como ejemplo lo ocurrido en Llanes desde 2015 para desbancar a los socialistas del Gobierno municipal. "A ver si es posible llegar a acuerdos de mayorías entre el resto de fuerzas. Por Ciudadanos eso no va a quedar", afirmó.

Por su parte, el alcalde en funciones, Emilio García Longo, se mostró "satisfecho" por seguir siendo la fuerza más votada por los parragueses "con una diferencia notable con respecto a la segunda". Indicó que es algo importante y que valoran. "Teniendo en cuenta los años que llevamos gobernando en Parres, reafirma la voluntad mayoritaria de los parragueses", explicó.

Sobre las manifestaciones realizadas por la candidata de IU, García Longo quiso ser prudente y esperar a que se reúnan, en los próximos días, los órganos de dirección local del partido. "Todo el mundo puede opinar lo que considere oportuno. Yo también lo haré, pero lógicamente no antes de que se reúnan los órganos de dirección", indicó.

Sí especificó que el mandato de las urnas "es bastante claro". El PSOE obtuvo los mismos concejales que en 2019 cuando formaron gobierno tras pactar con Foro, que obtuvo entonces dos ediles. La opción que representa Cecilia García Llamedo ha perdido dos concejales en los últimos comicios, mientras el PP e IU han ganado uno cada uno.