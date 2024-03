Guerra abierta entre tres pueblos de Llanes por un pista: ¿Por qué están enfrentados?

La propuesta para construir una pista de acceso al valle de Viango mantiene a los vecinos de Porrúa, Parres y La Pereda, en el concejo de Llanes, en desacuerdo desde hace varios años. El acceso al valle de Viango, enclave ganadero en un monte comunal de alto valor paisajístico y ecológico, ha desencadenado un intenso debate social con posturas abiertamente enfrentadas.

Por un lado, se encuentran los partidarios de la pista, capitaneados por los vecinos y ganaderos de Porrúa, quienes argumentan que la infraestructura es crucial para mejorar sus condiciones de trabajo. Por otro, los vecinos y ganaderos de Parres y La Pereda, que se opone a la apertura de la pista por temor a las posibles "consecuencias negativas" en una zona "casi virgen". Vecinos de las tres localidades tienen propiedades en la zona pero, aunque el conflicto afecta sobre todo al sector ganadero, tiene especial importancia en la parroquia de Parres, ya que tiene "derechos históricos" sobre este valle, según la junta vecinal.

Eloy Rozada, presidente de la Junta Ganadera Local de Porrúa, Parres y La Pereda, juzga el acceso "imprescindible", destacando su importancia para la actividad ganadera y el bienestar animal: "Sabemos que el asunto influye a toda la población, pero los profesionales del sector somos los más afectados. Somos ganaderos de Parres, San Roque, Celoriu, Caldueñu, Piedra, y mas de una treintena de Porrúa. Afecta también a más de 2.500 vacas, caballos y cabras", resalta.

La creación de la pista se sometió a votación en la Junta Ganadera Local y fue aprobada por todos sus miembros, a excepción de seis ganaderos de Parres. Esto frustró los intereses del pueblo que teme la masificación de la zona: "Sus argumentos no nos convencen porque tenemos ya un kilómetro de acceso a Los Corros que está limitado al uso ganadero y que se respeta en su totalidad", añade.

En defensa de estos ganaderos se ha manifestado también la asociación Ganagri (Gestión Agrícola y Ganadera). Consideran que la pista ayudaría a la "dignificación del sector y de los propios animales", ya que mejoraría sus condiciones de vida. Además resalta la importancia que tendría para el transporte cómodo del material necesario para el arreglo de cierres, por ejemplo, de las propias cabañas.

La Junta Vecinal de Porrúa salía también ayer en defensa de la pista, apoyada por unanimidad en un concejoi público hace dos años en esa localidad. Señala que el acceso demandado está "en consonancia con que se hicieron y se están haciendo en la propia sierra de Cuera y el parque nacional de los Picos de Europa" y "no interfiere la Llosa de Viango, a donde no llega". Añaden que el titular del monte comunal es el Ayuntamiento, que el camino propuesto da servicio a más de 250 fincas y que los propietarios son, en su mayoría, de Porrúa: "Los ajenos son testimoniales".

El valle de Vingo, con la Llosa al fondo. / M. F. D.

En el bando del rechazo a la pista están los residentes en Parres, tanto los ganaderos como los vecinos, que argumentan que la apertura de la pista podría conducir a una saturación y una masificación de la zona, poniendo en riesgo su valor ambiental y tradicional: "Esto no es un puerto como los lagos de Covadonga o Somiedo, es un monte comunal vecinal. Si construyen el acceso será para otras cosas, como el turismo, pero para los ganaderos no veo mejora", destaca Fernando Romano, ganadero y miembro de la junta vecinal de Parres. Para tratar de atajar el problema, hace dos años se celebró en esta localidad un concejo público en el que prácticamente la totalidad de los asistentes votaron en contra de la apertura del vial al valle de Viango: "Tendrían que respetar las opiniones del pueblo porque el ochenta por ciento del terreno por donde transitaría esa pista, es de Parres", concluye Romano.

Los políticos no son ajenos tampoco a este conflicto. El Grupo Municipal Socialista de Llanes se ha subido al barco en apoyo a la Junta Ganadera Local, a favor de la pista, y ha presentado una moción para abrir el nuevo acceso rodado al valle. Una moción que se debatirá este viernes en un pleno municipal.

Hay también quien no olvida que esta misma propuesta, hace más de una década, formó parte de los compromisos políticos del PP de Llanes. La medida, además, contaría con el respaldo del Gobierno del Principado, que estaría dispuesto a dar luz verde al proyecto, siempre y cuando fuera solicitado por el propio Ayuntamiento de Llanes, que tiene competencia municipal sobre este asunto.

Sin embargo, en el gobierno municipal no lo tienen claro. El concejal de Agroganadería, Xuan Valladares, asegura que existe mucha oposición a la construcción de la pista: "Hay más gente en contra de lo que se dice. Existe una división clara en el propio sector ganadero. Yo siempre voy a defender sus intereses, pero no olvidemos que hay otros sectores de la sociedad que hay que tener en cuenta", explica el edil, que señala que la polémica surge debido a la falta de unanimidad ante este conflicto y la "politización" del mismo: "La oposición ha visto carnaza en este tema y lo está usando. No es la película como la están contando", indica, en referencia a la iniciativa del PSOE local.

Dejando la polémica a un lado, Valladares destaca la importancia de cuidar este territorio "tan singular y delicado", así como la necesidad de abordar urgentemente el asunto, empezando por la ordenación del valle: "En su momento se declaró el Paisaje Protegido de la Sierra del Cuera, pero no se le dio contenido formal y hay que ordenarlo primero antes de hacer nada", concreta el edil.

El equipo de gobierno de Llanes ya estaría trabajando en una ordenanza municipal para abordar la reordenación del valle de Viango, y a la espera de concertar reuniones con los departamentos autonómicos pertinentes, con el firme objetivo de "proteger el espacio y evitar daños ambientales irreparables en un futuro". De este modo, no queda claro si a corto plazo se abrirá o no la pista de acceso a Viango. A la espera del resultado del debate de este viernes en el Ayuntamiento, todo indica que de momento, vecinos y ganaderos de la zona tendrán que espera para conocer la decisión final.