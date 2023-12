Por vigesimotercera vez, la Vuelta Ciclista a España tendrá fin de etapa en los míticos Lagos de Covadonga, siendo la última ocasión en el año 2021, con triunfo del esloveno Primoz Roglica. Será concretamente el 3 de septiembre con salida de Luanco (Gozón), que debuta como punto de partida en la ronda nacional, en la decimosexta etapa de La Vuelta, de 181 kilómetros de recorrido, incluidas las ascensiones al Fitu (Parres) y Collada Llomena (Ponga), de primera categoría, para concluir en los Lagos de Covadonga, uno de los puertos más emblemáticos del ciclismo, de categoría especial.

La Vuelta llegará a Asturias el 31 de agosto, cuando en el transcurso de la etapa 14 con salida en Villafranca del Bierzo y llegada a Villablino, los corredores se adentren en los concejos de Degaña y Cangas del Narcea con ascensos a los puertos de Zarréu, de tercera categoría, y Leitariegos, de primera. Además, el 1 de septiembre, la ronda partirá de Infiesto (Piloña) y recorrerá 142 kilómetros hasta terminar con la ascensión de categoría especial al Cuitu Negru, el techo de la estación de esquí Valgrande-Pajares, a 1.842 metros de altitud. Antes, el pelotón deberá superar en dos ocasiones el alto de la Colladiella, de primera categoría, y el de San Emiliano, de tercera.

La satisfacción corre en estas últimas horas, tras la buena nueva, por la vieja capital del Reino de Asturias. Pero, quedaba la duda de si sería o no la ciudad de Cangas de Onís punto de partida de la siguiente etapa. Esta vez no pudo serlo. Lo serán Luanco (Gozón) e Infiesto (Piloña), localidades, ambas, debutantes como salida de La Vuelta. Cangas, por su parte, no es sede desde el 5 de septiembre de 2007, año en el que la caravana “multicolor” puso dirección hacía la localidad de Reinosa (Cantabria), partiendo desde el aparcamiento del barrio de El Lleráu. Eso sí, la ciudad canguesa, la antigua Cánicas, fue en veinte ediciones, salida de etapa de La Vuelta y en otras cuatro ocasiones final de etapa (1974, 1976, 1978 y 2003).

Precisamente un 7 de mayo de 1974, la ciudad de Cangas de Onís recibió con todos los honores la llega de la Vuelta Ciclista a España, imponiéndose en la avenida de Covadonga el portugués Joaquím Agostinho. Era de la decimocuarta etapa de La Vuelta, que arribó a la capital canguesa procedente de Oviedo, tras 134 kilómetros, luciendo el maillot de líder en aquel momento José Manuel Fuente Lavandera. Sería la primera vez que Cangas de Onís ostentase la sede de llegada de la prueba; y al día siguiente, rumbo a la localidad de Laredo (Cantabria).

Y el 2 de mayo de 1983, fecha mágica e histórica, La Vuelta acabó por descubrir uno de los iconos del ciclismo internacional: los Lagos de Covadonga, situados en la vertiente canguesa del año parque nacional de la Montaña de Covadonga –actualmente de los Picos de Europa–-. Un evento deportivo, en el que se volcó el Ayuntamiento de Cangas de Onís, junto con parte del comercio y la hostelería, que supuso el espaldarazo, gracias a las imágenes de TVE, por la singular belleza de estos parajes del Paraíso Natural, con pancarta de meta en el paraje Entrelagos, antes de que aquella carretera fuese eliminada del espacio natural protegido.