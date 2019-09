Detenido un joven de 17 años por apuñalar de madrugada al portero de un pub de la calle Mon en San Mateo

La Policía Local detuvo a las 05.00 horas de hoy a un joven de 17 años como uno de los presuntos autores del apuñalamiento de un hombre de 37 años que trabaja en el control de accesos de un pub de la calle Mon durante las fiestas de San Mateo. Según los testigos, en el suceso estuvieron implicados cinco jóvenes. El herido, de origen senegalés, fue trasladado al HUCA con una herida en el costado.

La Policía Local fue alertada por una llamada al 092 y cuando los agentes se personaron en el lugar encontraron a O.F., de 37 años, sentado en un portal con una herida en el costado por la que sangraba abundantemente. Los testigos informaron de que la agresión había sido realizada por cinco jóvenes de origen magrebí que intentaron entrar en el local donde el herido realizaba el control de acceso y, al serles denegada la entrada por haber protagonizado anteriormente conflictos en el mismo, le rodearon y uno de ellos le clavó un objeto punzante en el costado.

El compañero de O.F. describió con detalle a los supuestos autores de la agresión lo que facilitó que otra patrulla de la Policía Local pudiera detener a H.H., de 17 años, que finalmente fue identificado por aquél como el autor del apuñalamiento. El detenido fue puesto a disposición del Cuerpo Nacional de Policía.

"El herido está ingresado en el HUCA, pero está bien"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, explicó esta mañana que el herido permanece ingresado en HUCA, a la espera de unas pruebas médicas, pero que "está bien, levantado. Las heridas son leves y aparentemente no hay ningún problema". "Me disgusta terriblemente que un chaval menor de edad venga a desestabilizar la ciudad con un acción totalmente reprobable, yo eso no lo quiero para Oviedo", ha señalado el regidor.

Un trabajador de la limpieza, herido por una botella

Un trabajador de la limpieza de Oviedo ha resultado herido a primera hora de esta mañana después de que unos jóvenes lanzasen una botella y, de rebote, acabase impactando contra el trabajador. El hombre, que se encuentra bien, ha tenido que recibir puntos en una ceja.