Cimientos para el primer trabajo

Veinticuatro chavales dan vueltas alrededor de lo que fue en su día la casa de Radio Vetusta, un chalé municipal en el extremo noroccidental del parque de Purificación Tomás. Van todos con el uniforme de operarios, ropa técnica, herramientas, y se afanan en reponer ladrillos, plantear cuadros de luz y preparar canalizaciones entre algunas bromas y mucha camaradería. La edificación está en pleno proceso de transformación gracias al proyecto “jóvenes aprendices”, una nueva escuela taller de formación y empleo del Ayuntamiento de Oviedo cofinanciada con el servicio autonómico de empleo.

La mayoría de estos alumnos, destaca Ismael Fernández, monitor del módulo de electricidad, son “chavales con estudios muy básicos, que les cuesta aprender pero que muestran un interés grandísimo”. De ese grupo destacan algunos alumnos marroquíes que parten, en algunos casos, de situaciones complicadas, llegados a Asturias después de cruzar el estrecho y esperar a la mayoría de edad en un centro para extranjeros en Ceuta. Es el caso de Nidal Afia, que lleva nueve meses en Oviedo, viviendo con su tío. Acaba de examinarse hace pocos días para obtener la capacitación básica de estudios, al faltarle la ESO. Dice que ha sido “complicado” porque han preguntado algunas cosas sobre “la historia de España” que todavía no controla bien. Del curso, se enteró por internet y está contento. A su compatriota, Hamed Ousti, de 20 años, le apuntó su educador. Está en un centro de menores y este trabajo, explica, le ha cambiado mucho la vida. Los estereotipos caen a la vez que los muros de Radio Vetusta, que ahora están volviendo a compartimentar con baños adaptados y otro tipo de salas para que sea un edificio de usos múltiples para el área de formación de empleo. No solo por la integración de los alumnos que vienen de Marruecos. También por ver a Ainoa Álvarez, de 19, codo con codo al lado de sus compañeros. De la oferta se enteró por internet, junto a su hermano, y los dos se apuntaron. Ni machismo ni problemas con estar en la obra: “Hay que trabajar lo antes posible, hay que currar y ganarse la vida, y lo de ser chica me da igual, aquí hay muy buen rollo entre todos”, zanja muy resuelta.

El proyecto “jóvenes aprendices”, para menores de 25 años, consta de dos partes y tres módulos, con ocho alumnos por módulo. En la primera la formación es básicamente teórica, aunque también con prácticas en el taller, y suman las clases de Azucena García, la maestra, que trabaja con ellos competencias clave de Secundaria, contenidos transversales encaminados a la alfabetización. Refuerzo de matemáticas y lengua para los que ya tienen el título de ESO y preparar el examen para los que carecen de certificado de estudios En total son seis meses de formación y un año contratados por el Ayuntamiento con un salario de 750 euros al mes, dos pagas extra y la bolsa de San Mateo. Aunque hay cierto pesimismo sobre las posibilidades del mercado laboral después de esta experiencia, el dinero del contrato ayuda a ir planteándose otro futuro y a tapar algunas necesidades. David Enrique Celorio tiene 23 años, antes hizo un módulo de jardinería, después trabajó en la Feria de Muestras y ahora entró en el módulo del Ayuntamiento de Oviedo. El dinero, admite, viene bien, “para ir ahorrando y, los que tenemos coche, para echar gasolina”. Pascual Jiménez, a su lado, 22 años, le vacila: “Ya verás cuando se te ponga a tres euros”. Él encontró el módulo a través de Secretariado Gitano, y estuvo a punto de perderlo porque el teléfono estaba desactualizado. Está contento y recomienda echar un vistazo en trabajastur para encontrar este tipo de formación y ofertas de trabajo.

Un sector tractor

El concejal del área de Empleo y Economía, Javier Cuesta recalca el doble objetivo de este programa, una acción de empleo-formación con la que se pretende “favorecer la empleabilidad de los jóvenes participantes en un sector tractor en materia de creación de empleo, como es la construcción”. El otro objetivo incluye el trabajo con el propio chalé de Radio Vetusta: “recuperar patrimonio municipal para ponerlo al servicio de los vecinos y a la vez generar oportunidades laborales para las personas que están en el paro”.

Ismael Fernández, director del proyecto de la Escuela Taller, añade que el objetivo de estos módulos, además de dar a los alumnos una certificación profesional y práctica en obra pública, trata de encaminarlos al mercado de trabajo, donde hace falta un reemplazo generacional. No es fácil. Manuel Fernández, otro de estos alumnos en formación explica que cuando salga de aquí, de un módulo en fontanería en el que han instalado una caldera y ejecutado todas las canalizaciones del edificio, en las ofertas de trabajo le pedirán varios años de experiencia o ser oficial de primera, cuando la certificación profesional con la que acabará será la de peón especialista. Pero hay alguna esperanza: “Yo siempre ando buscando y no quieren chavales como nosotros, pero si eres espabilado y te dejan 15 días de prueba te enganchan fijo”, concede.

Los monitores, que incluyen también a Fernando García en fontanería y a Antonio Méndez en revestimientos (albañilería), no paran ni un momento. El chalé de Radio Vetusta ya está totalmente vacío, pero mientras los que ponen muros van ejecutando la nueva distribución, el grupo de electricidad se ha marchado unos metros más abajo en el Pura Tomás, a la parte baja de la nave de Montealto del Ayuntamiento, también utilizada en los planes de empleo, y después de terminar un baño adaptado para discapacitados, están rematando una nueva instalación eléctrica.