"Mi relación con Canteli es cordial y espero que siga siendo así"

Abrumado aún por las felicitaciones, Carlos Fernández Llaneza, deja el teléfono a un lado para ofrecer a LA NUEVA ESPAÑA su primera entrevista como candidato del PSOE a la Alcaldía de Oviedo. Trabajador de la industria farmacéutica desde hace 37 años, su victoria por siete votos de diferencia frente a Ricardo Fernández en las primarias de la AMSO le deja, a sus 58 años, más cerca de su aspiración de gobernar para hacer una ciudad más social y verde.

–¿Esperaba este resultado?

–Estaba la cuestión abierta. Siete votos de diferencia es poco, pero me quedo con un sentimiento de gratitud hacia toda la agrupación. Fue gratificante compartir espacio con Natalia Santa Bárbara y estos últimos días más con Ricardo Fernández. Sabía que era un buen concejal y ahora descubrí su grandeza como persona.

–¿Cómo será su carrera a la Alcaldía?

–Confío en mantener esa capacidad de ilusión y esas ganas de contagiar mi pasión por Oviedo. Queda mucho camino por delante con la ejecutiva local y el partido. Haremos una lista para mandar un mensaje de ilusión y de futuro por una ciudad más amable, sostenible y social.

–¿Cuáles son los pilares de su campaña?

–Hay dos básicos. Hacer de Oviedo la ciudad de las personas, de los servicios sociales, con mucha atención a los mayores y la juventud. Tengo especial sensibilidad con las situaciones de soledad no deseada. Me gustaría una ciudad más sostenible. El reto de Oviedo debe ser lograr el reconocimiento de las instituciones europeas de ciudad verde, lo que se conoce como una "Green Capital". Para ello es importante dar más importancia al transporte público, los espacios verdes e impulsar la movilidad sostenible en general.

–Barbón pide una candidatura de unidad, ¿cuenta con Ricardo Fernández?

–Ahora mismo hablar de candidatura es prematuro. No pongo líneas rojas a las personas. Ricardo tiene una valía incuestionable, un capital que no se puede discutir. Lo analizaremos en su momento.

–Le criticaron por ofrecer su número 2 a Natalia Santa Bárbara a cambio de su apoyo.

–Es una persona que puede aportar sinergias a la candidatura. La lista hay que acordarla, pero me gustaría que fuese en ella. Tiene mucho potencial, llega a sectores deportivos y sociales y creo que lo necesitamos.

–¿Se lleva bien con Alfredo Canteli?

–Tenemos una relación muy cordial. Nos conocemos desde hace casi 40 años. Espero que siga siendo así. Podremos contrastar nuestros modelos de ciudad, pero mi relación personal siempre fue buena con él.

–¿Qué opina de su gestión?

–Eso lo valorarán los ciudadanos. A mi juicio hay luces y sombras, pero en este día concreto no voy a entrar a valorarlo.

–Pero dice que usted pretende dar un giro a la ciudad.

–Hay muchos aspectos de mejora y discrepancias en la política que se está llevando. Me gustaría practicar más el consenso, rebajar un poco el tono. Somos rivales políticos, pero no enemigos y hay que buscar puntos de encuentro entre nuestros proyectos de ciudad por el bien de Oviedo.

–¿Se abre a acuerdos con el PP?

–Si hay alguna cosa sensata por la que llegar a un acuerdo no veo por qué no. No voy a ser el bloque del "no" continuamente si hay algún punto de acuerdo en beneficio de Oviedo.

–¿Ve factible un nuevo tripartito o coalición de izquierdas?

–No va a ser necesario. Aspiro a tener apoyo suficiente para gobernar sin otras fuerzas. Espero presentar un proyecto de ciudad que ilusione a la mayoría de los ciudadanos, suficientes para que nos den su confianza.

–Belén Suárez Prieto aspira a arañar los votos a la izquierda del PSOE.

–Es una persona que viene del movimiento ciudadano. Está haciendo una tarea solidaria digna de elogio y aplauso. Me parece una persona muy válida y tiene todo mi respeto. A ver dónde nos lleva el recorrido a ambos.

–¿Tiene encaje su visión en temas como la Ronda Norte o La Vega con la postura del PSOE?

–Totalmente. A una solución se puede llegar por varios caminos. Conozco muy bien los problemas de tráfico del norte, en el que he vivido toda la vida. Mantengo que hay alternativas. Necesitamos soluciones inmediatas y lo que plantea el Ministerio, aparte de agresivo para el Naranco, tardará en empezarse por lo menos 15 años. A mi juicio, la Ronda Norte es anacrónica, inasumible e innecesaria, pero las posturas no están escritas en piedra. Estoy convencido de que llegaremos a un punto de encuentro con argumentos y estudios.

–Describa el Naranco soñado por Carlos Llaneza

–Sería el espacio medioambiental por excelencia de Oviedo. Un gran bosque que cambiaría el horizonte de la ciudad. No hacen falta grandes inversiones, sino un plan forestal integral y cuidar sus recursos, que son muchos: sendas, vestigios de la guerra, neveros…

–¿Por qué se emocionó tanto al conocer su elección?

–Pensaba en mi padre. Dedicó su vida a luchar por los demás, por la libertad. Luchó en la Guerra, estuvo preso y nos educó en el respeto y la concordia. Murió en 2004 y todos los días me acuerdo de él. Si me ve como candidato sería el hombre más feliz del mundo.