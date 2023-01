El tobogán de Manterola para la entrada a Oviedo saldrá por dos millones menos pero se retrasa un mes

Las obras para la reurbanización de la margen derecha del tramo urbano de la autopista "Y" a la salida de Oviedo, que se rematarán con una pasarela peatonal diseñada por un estudio vinculado al ingeniero Javier Manterola, se adjudicarán a la empresa Vías y Construcciones S.A. por 8.085.734,30 euros más el 21% de IVA, es decir, por 9.783.738,503, dos millones menos del presupuesto estimado en la licitación, de 12,78 millones.

Lo que se ahorra el Ayuntamiento en esta nueva pieza del puzle del rediseño de todo este ámbito lo perderá, no obstante, con un pequeño retraso en el inicio de los trabajos. Tal y como consta en el informe del área de contratación, las obras de reurbanización de la margen derecha de la salida de Oviedo por la A-66 en el entorno de Santullano se adjudicarán "en cuanto obre crédito adecuado y suficiente en el expediente". El matiz es importante, porque en este proyecto la parte más importante de la financiación no corre a cuenta de los fondos Edusi de la Unión Europea, sino del dinero previsto para inversiones por el Ayuntamiento que este año, tal y como está establecido en el presupuesto vigente, sale, en su mayor parte de un crédito de 50 millones que todavía no está suscrito.

Para que el Ayuntamiento formalice el préstamo de 50 millones todavía tiene que finalizar la liquidación del presupuesto del año pasado. Ahora mismo, explican fuentes del área de Economía, el servicio está rematando esos trabajos y la previsión es que el balance final de las cuentas del año pasado esté terminado a finales de febrero. En ese momento se podrá formalizar ya el crédito y poner en marcha las obras de la margen derecha.

Será la segunda pieza del nuevo bulevar de Santullano que empiece a tomar forma sobre el terreno, toda vez que las obras para la ejecución de la nueva glorieta de la Cruz Roja, que se convertirá en una nueva gran plaza peatonal con zonas verdes, han arrancado en las últimas semanas.

En el caso de la reurbanización de la margen derecha de la autopista y de la ejecución del paso peatonal, popularmente conocido como "el tobogán de Manterola", la empresa propuesta para la adjudicación, Vías y Construcciones, se quedó a un punto (9,00) de la máxima calificación en cada uno de los aspectos analizados en la licitación, a saber: Organización general y planificación técnica de las obras y el Plan de Trabajos; Propuesta de proceso de ejecución que minimicen la afección a los peatones y al tráfico; y Soluciones a la ejecución de la pasarela, donde su máxima calificación empató a puntos con la propuesta de Dragados. Además, la propuesta económica de Vías y Construcciones era la mejor de las once en concurso.

Conexión entre barrios

Las obras que arrancarán en espacio de un mes, aproximadamente, tendrán que ejecutarse en un plazo de ocho meses. Dentro de las actuaciones en que se ha dividido el rediseño urbano de la entrada a la ciudad, esta pieza será, la segunda más importante por su cuantía económica, solo adelantada por la obra de reforma del Palacio de los Deportes, que parte de los 20,14 millones.

El parque lineal de la "Y" consiste, por una parte, en una propuesta de calmado de tráfico y de nueva configuración del tramo urbano de la autopista para darle el aspecto de una calle más de la ciudad. En ese sentido, se exigirá la construcción de aceras y de carriles bici y peatonales y se ofrecerá una nueva conexión a las calles de la colonia de El Rancho, que ahora mueren en unas rejas ante la carretera. También tendrán que ejecutarse nuevos accesos para el cuartel de la Guardia Civil y nuevos carriles. La parte más compleja, y la que se comerá la mayor parte del presupuesto, es la construcción de esa pasarela peatonal que conectará la margen derecha de este tramo de autopista (en sentido salida), con el otro. El diseño de ese "tobogán", por su ligera pendiente y su diseño curvo, ha sido diseñado por una UTE vinculada al estudio del ingeniero Javier Manterola. Se pretende, tal y como consta en las memorias, que el elemento se convierta un "hito" que marque la entrada a la ciudad. Desde el punto de vista técnico, se trata de una pasarela atirantada anclada a un mástil de grandes dimensiones que crea la ilusión de que el nuevo itinerario entre Ventanielles y Teatinos "flota" en el aire.

Con la adjudicación de estos trabajos y el anuncio reciente de que el proceso para licitar la nueva glorieta junto al Palacio de los Deportes llegará en breve a Junta de Gobierno, las piezas de rediseño de la autopista están casi todas en juego. Sin embargo, estos cuatro proyectos –Cruz Roja, tobogán, Palacio de los Deportes y glorieta de Santullano– no engloban la totalidad de los proyectos susceptibles de recibir la financiación europea de los Edusi. Falta, para completar los proyectos presentados ante Europa, el nuevo centro social integrado de Ventanielles que aspira a sustituir a los locales que en la actualidad se suceden en la plaza de Lago Enol.

De momento no hay proyecto y según fuentes municipales las últimas propuestas que se manejaron para el diseño del nuevo inmueble partían de un plazo de ejecución de más de un año, lo que imposibilitaría, de mano, que la obra pudiera recibir los tres millones de euros a los que aspira. Las obra con financiación Edusi tienen que estar finalizadas y certificadas antes de que finalice este año para poder recibir los dineros comunitarios.