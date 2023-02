El concejal de Somos Rubén Rosón, dio por hecho el pase al PP del primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, pero pidió a los cuatro ediles restantes del grupo municipal de Cs "que no se sienten representados" por el proyecto de reapertura del centro ecuestre del Asturcón, que voten en contra en el próximo pleno para evitarlo. "Pueden pasar a la historia aprobando un nuevo Calatrava, pero también "si no hacen seguidismo al PP", sugirió el concejal de la oposición. Rosón pidió a José Luis Costillas, Luis Pacho, Lourdes García y Alfonso Pereira que "voten en conciencia" en contra de una operación que "no se podría hacer" si las leyes de estabilidad presupuestaria no estuvieran suspendidas". A este respecto, hizo referencia a la existencia de hasta tres informes municipales emitidos por la Secretaría General, la Oficina Presupuestaria y el servicio de Intervención General en los que, según explicó, ponen en cuestión la viabilidad de adjudicar por 25 años la gestión del centro a cambio de la exigencia una inversión de 9,1 millones de euros, y una ayuda municipal anual de 610.000 euros que garantice la rentabilidad del servicio.