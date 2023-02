La respuesta de Podemos al regreso a la política de Llamazares como candidato a la alcaldía de Oviedo

El anuncio del excoordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, de que encabezará como independiente una candidatura impulsada por IU a la alcaldía de Oviedo, tal y como desveló este domingo en una entrevista en exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA, no ha sentado bien en las filas de Podemos. La formación morada, que prepara un proyecto con similar espíritu integrador dentro del bloque de izquierdas, y que también ha situado como cabeza de lista de su propuesta a otra independiente, a la activista social y cultural Belén Suárez Prieto, salió al paso del fichaje del político asturiano y de la convocatoria que integra, por ahora, a IU, Más Páis e Izquierda Asturiana. El portavoz de la candidatura de Prieto y ganador de las primarias de Podemos en Oviedo, Nacho Loy, calificó de "mala noticia para las posibilidades de éxito de una alternativa a la derecha" el anuncio de Llamazares. El motivo, argumentó, que "es una presentación que llega sin coordinarse con nadie". "Los números no dan para que haya tantas alternativas", relató Nacho Loy, al tiempo que desligó, en contra de las declaraciones de Llamazares, el proyecto que lanza IU de la esfera del proyecto Sumar de Yolanda Díaz. "Esto no es Sumar, Sumar no se presenta a las elecciones municipales, Sumar es algo más que Podemos e IU", describió.

Podemos considera que ya existía "una candidatura de confluencia en marcha", la capitaneada por Belén Prieto dentro de la lista de Podemos, y que con este movimiento IU "no favorece a la lucha feminista" e implica que "se descarta" de esa propuesta. Loy critica que Izquierda Unida calificara en su día a Prieto de "buena candidata" y que pidiera tiempo para hacer las cosas despacio cuando ahora lanza por sorpresa a Llamazares. "Esta propuesta nos parece muy negativa", recalcó el portavoz de la lista de Podemos. "Es difícil que Gaspar pueda aunar a todas las sensibilidades de la izquierda, sobre todo si él se cree el único serio y lo hace desde el exterior del Ayuntamiento". "Les invitamos a reflexionar" Podemos también opone, a la propuesta de IU, "la experiencia del grupo municipal de Somos con movimientos sociales reales vinculados a Oviedo, plataformas que están integradas en el proyecto". Por todo ello, concluye Nacho Loy, "les invitamos a reflexionar y a que piensen si realmente beneficia a todo nuestro posible electorado o va a beneficiar a otras opciones; su propuesta parece de antes del 15M, le guste o no hay una nueva forma de ver la política y Podemos forma parte de ello, por eso nosotros habíamos confiado el liderazgo a una activista vecinal y solidaria que no es de Podemos ni de IU".