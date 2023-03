La Policía investiga si la mujer hallada sin vida este domingo en Oviedo falleció de muerte violenta

Su madre dio la voz de alarma, la policía encontró su cuerpo sin vida en su domicilio y los agentes de la científica prolongaron durante varias horas la recogida de muestras en la casa. El caso del cadáver hallado este domingo a primera hora en un piso junto al HUCA podría ser el de una muerte violenta. Aunque la Policía Nacional guarda silencio y pide prudencia hasta que no se conozcan los resultados de las pruebas que se están llevando a cabo en el Instituto de Medicina Legal, otras fuentes indican que el escenario es compatible con esa hipótesis y los propios agentes confirmaron que se ha descartado la muerte natural y que se sigue investigando debido a que las circunstancia eran "anómalas".

En el barrio, un bloque de nuevas edificaciones junto al HUCA, en la calle Amsterdam, no había mucha expectación. La Policía Local había acudido sobre las nueve de la mañana, también con una dotación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), pero no hicieron falta sus servicios. La Policía Nacional se hizo cargo del caso y pudo acceder al domicilio, entre las diez y las once de la mañana. Hubo despliegue pero era discreto, debido a que la mayoría de los vehículos no estaban identificados como pertenecientes a los cuerpos de seguridad del Estado. Había, al menos, dos equipos de agentes de la Policía Judicial, Policía Científica, un coche de la Policía Nacional, y dos funerarias. Solo se trataba de un cadáver, pero al alargarse el trabajo del levantamiento del cuerpo, los servicios fúnebres tuvieron que pedir otra unidad por el cambio de turno. Pasadas las tres de la tarde, los restos mortales de la mujer salían del edificio, pero los investigadores prologaron más de dos horas sus trabajos en el terreno.

Durante las primeras horas de la investigación los vecinos también vieron cómo salía del piso la mascota de la mujer fallecida, un gato de persa de grandes dimensiones al que algunos vecinos acostumbraban a ver por la noche, de madrugada, cuando la dueña lo sacaba a pasear. El animal está ahora en el albergue de animales de Oviedo y en buen estado.

El fallecimiento de la mujer seguía siendo ayer un misterio. Los agentes se pusieron en marcha tras recibir la llamada de la madre, que se encontraba fuera de Asturias y llevaba varios días sin saber nada de su hija. La Policía comprobó que el vehículo estaba en el garaje. La entrada en el piso confirmó las sospechas. La mujer estaba muerta y las circunstancias eran "anómalas". Una de las personas que vieron la escena la describieron también como algo singular: "Lo de ahí dentro es la hostia", explicó tras salir del edificio. Otras fuentes indican que el cuerpo estaba en el baño y que tenía un golpe en la cabeza.

De momento la Policía Nacional insiste en que la investigación está abierta y que no se ha descartado ni confirmado nada, salvo que no se trata de una muerte natural. También cabría la posibilidad de que se trata de un suicidio, aunque fuentes de la Policía Nacional precisaron que en este momento no tenían constancia de ningún indicio en este sentido.