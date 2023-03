La organización de Miss Universo España ha convocado para el sábado, 18 de marzo, un casting para elegir a las aspirantes al título de Asturias, de entre las que saldrá la mujer que represente a la región en el certamen nacional, teniendo la oportunidad de ser la nueva Miss Universo España 2023. El casting, para el que ya hay 87 candidatas inscritas de toda Asturias, tendrá lugar en el Centro de medicina estética de la doctora Lucía Allende, en la calle Primo de Rivera 7.

Los requisitos que se requieren son: tener de 18 a 27 años, vivir en Asturias y ser española. La inscripción para el casting se hace en el enlace de instagram del certamen.

Según la organización, se seleccionarán 15 candidatas que durante los meses de abril y mayo participarán en diversas actividades y formación para llegar en la mejor de las disposiciones a la Gala de Asturias, que se celebrará en el mes de junio. Miss Universo Asturias 2022, Catherine Pelaz del Ribero, será quien entregará la corona a la candidata que gané este año.

Entre las actividades previstas en los próximos meses, las candidatas recibirán clases de fotografia, pasarela, automaquillaje, protocolo, cuidados personales y oratoria. "Durante todo el proceso ellas serán preparadas para la gala y también conocerán un poco más del mundo de la moda, así como consejos para el día a día, como por ejemplo ir a una entrevista de trabajo . Y así creemos que las podremos ayudar no solo a ser modelos", ha explicado Lili Lifer, delegada de Miss Universo Asturias dentro de la organización nacional.

La delegada de Asturias, Lili Lifer, afirma que la mujer asturiana "es única y este año buscamos una candidata que represente la constancia de la mujer asturiana. Para participar no solo hay que tener una cara bonita; hay que ser una mujer constante, inteligente, tener una buena oratoria y ganas de participar. La delegación tiene como prioridad elegir 15 candidatas que tenga la esa fuerza asturiana. La belleza física no es todo, porque guapas somos todas las mujeres. Asturias tiene un gran nivel de candidatas y cada año que realizo eventos de certamen me alegro mucho. Hay muchas mujeres que nunca desfilaron en una pasarela y que se están apuntando para el casting".