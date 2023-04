Sienten que han "vuelto a nacer" y, por eso, están "eternamente agradecidos" a Dámaso Guillén, el "héroe de Pravia". Ellos estaban entre los asistentes al funeral del guardia de civil que murió en acto de servicio evitando que un delincuente a la fuga en un coche robado se estrellase contra el pelotón de ciclistas de una prueba deportiva cuando pasaba por el pueblo de Befar.

Y ellos son los propios ciclistas que circulaban en ese pelotón, que han querido estar presentes en la misa-funeral en la Catedral de Oviedo en homenaje a Guillén, guardia civil de Tráfico tremendamente querido por sus compañeros y amigos. "Volvimos a nacer, estaremos eternamente agradecidos", señaló David Ordiz, uno de los integrantes de ese pelotón.

Varios integrantes del club de ciclismo Las Mestas, de Gijón, mostraron su agradecimiento a la salida de la Catedral. "Todo lo que digamos es poco", aseguraron. Ellos son conscientes del acto heroico en el que se dejó la vida Guillén cuando escoltaba a la prueba ciclista con su moto.

"Es mi héroe y el de todo el equipo. Si él no hubiese puesto la moto en medio, probablemente la mitad del equipo no estaría aquí hoy. Porque además estábamos preparando la meta volante e íbamos delante unos cuantos", explicó Pelayo, otro componente del club Las Mestas.

Recuerdan el momento como "una película, que no nos creíamos; y nos sigue costando creerlo". "No vimos el golpe, pero sí todos los daños que causó", rememoran. No dudan en señalar que el guardia civil fallecido "se merece esta despedida y mucho más". "Es nuestro héroe", recalcaron.

"Lo mínimo que podíamos hacer era estar hoy aquí (en el funeral-homenaje de la catedral). Nos salvó la vida, y el 1 de abril de 2023 volvimos a nacer", subrayan, conscientes de que, si Dámaso Gullén no llega a interponerse en el camino del delincuente kamikaze, "hubiera sido tremendo porque de una bici con pedales a los que vas anclado no puedes saltar".

El testimonio de los ciclistas fue otro momento emotivo en la multitudinaria despedida a Dámaso Guillén. Un héroe para ellos, y para todos los asturianos.