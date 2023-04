Oviedo sanciona a un "after" con 15.000 euros por exceso de aforo

Al Ayuntamiento de Oviedo no le tiembla la mano a la hora de sancionar a los locales de ocio nocturno que no respetan las normas establecidas en la legislación vigente. Los responsables del pub "Nessy", situado en la calle de la Luna, tendrán que pagar una multa de 15.000 euros por exceder el aforo máximo. El día que se llevó a cabo la intervención por parte de los agentes de la Policía Local –a las diez de la mañana del 5 de diciembre de 2021– había 85 personas en el interior del "after" cuando el local sólo tiene permiso para albergar a 48.

No es ni mucho menos la primera vez que el Ayuntamiento de Oviedo se enfrenta a los responsables del establecimiento aunque en esta ocasión cuenta con el respaldo de un juez que convierte en inamovible la sanción municipal. El "after" tendrá que pagar los 15.000 euros de multa porque el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo ha desestimado, con imposición de costas, el recurso contra esta medida presentado por los responsables del pub. Una de las alegaciones de los dueño del bar para eludir la multa es que existe "insuficiencia de prueba" para demostrar que el día de la inspección policial había más gente de la debida en el interior del local. El juez, sin embargo, tomó en cuenta la respuesta del Ayuntamiento. "Se realizó un conteo de manera individual de las personas que había en el interior del local, a medida que lo iban abandonando, ayudándose de dos dispositivos: uno manual y otro mediante ‘app’ de dispositivo electrónico", explica el escrito municipal. Los dueños del "Nessy" se quejan además de que los agentes no tomaron fotografías y de que no identificaron a las personas que había dentro del pub. "Si se hubiese documentado gráficamente a las personas que permanecían en el local, por mucho que lo llevaran a cabo agentes de la autoridad, chocaría con el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen". Los responsables del "after" también alegaron que la multa es desmesurada, pero tampoco les sirvió. "En este caso se ha impuesto una multa de 15.000 euros teniendo en cuenta para su graduación que el exceso del aforo era de un 77 por ciento y la necesidad de que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas exigidas".