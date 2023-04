Los letrados votarán en mayo si quieren cambiar el nombre del Colegio de Abogados

Los letrados del Colegio de Abogados de Oviedo decidirán el próximo mes de mayo si el órgano al que están adscritos cambia de nombre y pasa a denominarse Colegio de la Abogacía, una modificación que fue rechazada en el año 2018 y que en su momento generó mucha polémica. Al menos esa es la fecha que baraja el decano del colegio, Luis Carlos Albo, para convocar la junta general en la que todos los colegiados estarán llamados a votar y a decidir si se lleva a efecto el cambio, planteado, entre otras cosas, para eliminar los sesgos sexistas y para abrir paso al lenguaje inclusivo. "Tenemos que adaptar nuestros estatutos al Estatuto General de la Abogacía y tiene que ser cuanto antes, así que la decisión sobre el cambio de nombre se tomará en esa misma junta. Lo lógico es que no pase de mayo", explica Albo.

El decano asegura que la decisión sobre el cambio será "estrictamente democrática", aunque su opinión personal está bastante clara. "Desde el punto de vista jurídico y de la lógica se debería cambiar el nombre y adoptar el de Colegio de la Abogacía de Oviedo", sostiene Luis Carlos Albo, que argumenta su postura. "Por un lado, el nuevo Estatuto General de la Abogacía recomienda el cambio de nombre y muchos colegios españoles ya lo han hecho. Sin ir más lejos, el Colegio de Abogados de Madrid, que tiene 450 años, ya ha cambiado su nombre a Colegio de la Abogacía de Madrid", dice el decano.

Por otro lado, según señala Albo, existe un informe, fechado en el mes de abril del año 2021, en el que se recoge una recomendación del Pleno del Consejo General de la Abogacía –integrado por los decanos de los 83 colegios españoles y 12 consejeros electos– que insta a llevar a cabo la modificación de los nombres en aquellos colegios en los que aún no se haya hecho. Además, en noviembre del año 2022, la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía solicita un informe al respecto en el que también se recomienda la modificación. "Ese informe refleja que en el Estatuto General de la Abogacía ya no se alude en ningún momento al término Colegio de Abogados, ese término ya no existe", señala Luis Carlos Albo.

Albo formaba parte del equipo de Nacho Cuesta cuando el actual teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Oviedo era decano del Colegio de Abogados y los letrados votaron en contra de llevar a cabo el cambio de nombre, en el año 2018. "Por aquel entonces ni existía el nuevo Estatuto General de la Abogacía, ni la recomendación del Pleno del Consejo General de la Abogacía ni el informe jurídico del año 2022", señala Albo, que se sorprendería si el cambio de nombre no sale adelante. "La Junta de Gobierno que presido ha hecho un proyecto provisional para adaptar los estatutos y existe un informe en el que se plantea el cambio. Ese informe ha estado durante un mes a exposición pública, a disposición de todos los abogados, y ni uno solo lo ha ido a mirar. No nos movemos por un capricho, es un trabajo estrictamente jurídico", dice el decano, que en su discurso de bienvenida a ocho nuevos letrados, un acto que se celebró el viernes de la semana pasada, llegó a dar por hecho el cambio de nombre. "Lo hice por todo esto que he explicado, pero es cierto que los que tienen que decidir son los colegiados con sus votos".

Proceso electoral

Luis Carlos Albo también alude al "principio de jerarquía normativa" para justificar su postura a favor de que Colegio de Abogados de Oviedo pase a denominarse Colegio de la Abogacía de Oviedo. "Normalmente, y sobre todo siendo abogados, debemos hacer caso de una norma que es superior a otra en jerarquía. El Estatuto General de la Abogacía es un Real Decreto y está por encima de cualquier Colegio de Abogados. Además, el artículo 14 de la Constitución, en su apartado 11, nos habla claramente de usar el lenguaje inclusivo", afirma Albo.

Por otro lado, Luis Albo asegura que aún no hay fecha para las elecciones al decanato, aunque "lo más seguro" es que se convoquen durante la Junta que se celebra anualmente a finales del mes de junio. Aunque no hay nada oficial, existen al menos cuatro abogados interesados en formar un equipo para optar a ser decanos.