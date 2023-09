Canteli: "Mientras yo sea alcalde no habrá marcha atrás con los chiringuitos, es inviable"

Canteli ya no sabe cómo tiene que decir que no volverán los chiringuitos tradicionales a San Mateo, pero ayer volvió a repetirlo, y sin lugar a muchas dudas: "Mientras yo sea alcalde, no va a haber marcha atrás, es inviable".

El Alcalde de Oviedo salía otra vez al paso de las preguntas sobre un posible rescate, tal y como acaba de pedir Izquierda Unida, del Rincón Cubano, el Pinón Folixa y tantos más que acompañaron la noche de San Mateo durante 36 años. En su cabeza, ese regreso al universo chiringuitil mateíno es imposible: "Me presenté a las elecciones en el año 2019 diciendo que no quería los chiringuitos tradicionales", expuso ayer. "Se trataba de dar la oportunidad a la hostelería y a las asociaciones, para que cada uno en su línea optaran a ellos, el cambio, sanitariamente era necesario". Y no solo por higiene, abundó: "Están más ordenados, se conceden mediante subasta, no a dedo, como se hizo durante 30 y tantos años". "El tema", recalcó, "ya está muy hablado, y ellos lo saben, saben que esa es la línea que marca el equipo de Alfredo Canteli y la vamos a mantener por encima de todo". Especialmente combativo con el asunto, el Alcalde recordó que el cambio de modelo se produjo en 2021, después de un San Mateo que no llegó a celebrarse por culpa del covid, en 2020. "Cuando cambiamos veníamos de la pandemia, que la hostelería lo pasó muy mal, y que vengan los partidos a hacer caja en las fiestas de San Mateo, como que no, ya lo expliqué en su día y sigo pensando lo mismo". A pesar de tanta rigidez, Canteli sí admitió que habrá cambios de cara a la nueva convocatoria de las casetas que ahora se reparten por el Antiguo, el Campo y el Cristo, puesto que la concesión por tres años finaliza ahora. No se suprimirán los pocos puestos a los que todavía pueden presentarse las asociaciones, 4 frente a 36 para los hosteleros, e incluso adelantó que el número podría incrementarse. "No tiene por qué haber cambios, ahora hay cuatro y podrían ser cinco". También aventuró "algún cambio" más para mejorar el aspecto de estos establecimientos. ¿Con más escenarios? "Es difícil, ya hay escenarios por todo Oviedo, en el Cristo, en la Corredoria, en Feijoo, en la plaza del Paraguas...". A la posibilidad de que las casetas pierdan su uniformidad y ofrezcan algo de colorido y variedad también se mostró abierto, sin grandes pasiones: "Se puede dar más vida a las casetas, sí, pero tenemos que mirarlo. La base de partida de la nueva convocatoria va a ser la misma la de estos tres años". Más allá de casetas y chiringuitos, Canteli, que realizó estas declaraciones mientras visitaba la zona dedicada a los puestos de artesanía en el Campo junto a la concejala Leticia González, celebró que estos puestos hayan crecido, pasando de 15 a 25. La edil de Economía explicaría después que este año la convocatoria ha sido un éxito, con muchos artesanos que han quedado en la lista de suplentes. A falta de que hoy arranquen las fiestas, Canteli solo deseó "buen tiempo". "Yo creo que de todo lo demás está sobrado, va a haber mucha gente pero el tiempo es fundamental. No lo preparo yo pero están trabajando mucho técnicos, concejales, todos para que las fiestas sean un éxito y lo van a ser".