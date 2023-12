Niños que se suicidan por ser expulsados de grupos de redes sociales, adicciones a sustancias desde edades cada vez más tempranas. Crece la preocupación por la salud mental en la infancia y la adolescencia entre las familias y los profesionales. "La adolescencia es un punto de desafío y de oportunidad para la vida adulta. En ella entra un niño y debe salir un adulto". Así lo explicó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA la psiquiatra Elisa Seijo, responsable de Hospitalización Psiquiátrica infanto-juvenil del HUCA. La presentó la pediatra Isolina Riaño Galán, presidenta del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI).

"No entiendo a esos padres y madres incapaces de poner límites. Existen varios estilos de crianza y a veces se entremezclan. De padres más permisivos suelen salir niños mas rebeldes y consentidos, con su correspondiente repercusión en la salud mental", según explicó la especialista, que enfatizó la importancia de mantener un enfoque integral que incluya a la familia, la escuela y la comunidad en general para apoyar el bienestar mental de los jóvenes.

"Entre los principales factores relacionados con el suicidio están los traumas generados por conductas de acoso, tanto de forma presencial como en internet", señaló la doctora, que destacó la importancia de aprender a gestionar las emociones desde la infancia. Ese acoso que llega desde internet suele presentarse a través de las redes sociales a las que se accede desde el móvil.

"Aunque no se recomienda el uso de redes sociales por debajo de los 16 años, resulta muy sencillo burlar esa barrera; no es extraño que surjan grupos de padres que piden la regulación del uso del móvil", indicó la psiquiatra, que considera inapropiado llevar el dispositivo al colegio. "No es necesario para nada y, en cambio, puede ser perjudicial", recalcó.

En 2021 se estableció en España la especialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia, "un paso muy importante", indicó. "Tenemos que tirar todos juntos y reducir ese estigma que lleva la salud mental". Seijo alertó del tratamiento de las informaciones sobre suicidios en los medios. "A veces se dan demasiados detalles perjudiciales. Todas deberían acabar con teléfonos a los que se puede llamar y referencias a profesionales que pueden ayudar", concluyó la especialista.

Melquíades Álvarez (Gijón, 1863-Madrid,1936) llegó a ser presidente del Congreso de los Diputados durante la Restauración borbónica. En 1912 fundó el Partido Reformista, en el que militaron intelectuales como Benito Pérez Galdós, Manuel Azaña y José Ortega y Gasset. Su sueño frustrado de una España reformista será hoy analizado por Francisco Balado Insunza, biógrafo de Melquíades Álvarez, al que acompañarán el politólogo Óscar Rodríguez Buznego y Manuel Álvarez-Buylla, biznieto del político, que revelará aspectos más personales de la vida de su bisabuelo.

Hoy

19.30 h.

Melquíades Álvarez y su sueño de una España reformista que no pudo ser