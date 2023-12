El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha admitido a trámite el recurso presentado por el colectivo Think Tank Escuela de Minas 2050 –la asociación fundada por antiguos estudiantes del centro y de la que ahora forman parte alumnos actuales, profesores e ingenieros– contra la decisión dictada por el Principado que decreta la extinción de la escuela ovetense al haberse quedado sin docencia.

Los defensores de la Escuela de Minas de Oviedo presentaron ese recurso al considerar imprudente que el Principado haya tomado esa decisión antes de que se resuelva el contencioso presentado por el colectivo para reclamar el regreso a Oviedo de una titulación que ya se imparte en el campus de Mieres. "Si el expediente de extinción no se para y el juzgado nos da la razón en el otro proceso no habría un sitio al que regresar. Es decir, la titulación tendría que volver a impartirse en Oviedo pero no habría un espacio físico", explica el presidente del Think Tank, Juan José del Campo. En el recurso se le pide al TSJA que paralice cautelarmente la decisión del Principado.