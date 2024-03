Oviedo atendió 251 quejas de vecinos en 2023, la mayoría sobre infraestructuras

La comisión especial de sugerencias y reclamaciones del Ayuntamiento de Oviedo, presidida por el primer teniente de alcalde, Mario Arias, atendió en 2023 un 53% de quejas vecinales más que el año anterior. El órgano se reunió 21 veces para valorar 251 peticiones de los vecinos, en su mayoría relacionadas con cuestiones de infraestructuras, competencias de la Policía Local o incidencias relacionadas con Servicios Básicos. "Intentamos que todos los servicios den respuesta a las sugerencias de los ciudadanos", explicó Arias.

Según el informe anual de la comisión, solo 38 de las 251 quejas fueron inadmitidas, por no ser cuestiones de competencia municipal. "Se puede constatar que el nivel de contestaciones es elevado y aquellas que no reciben respuesta es porque están mal dirigidas o no se plantean por la vía adecuada", explica el presidente del órgano municipal.