Acuerdo entre Canteli y Lydia Espina para integrar la capital en la red pública de escuelas infantiles: "Oviedo estará, por supuesto"

La cumbre de Educación, con la propuesta de la integración de Oviedo en el nuevo modelo de red pública de escuelinas del Principado, se saldó este jueves con un apretón de manos y buenísimas palabras por una y otra parte. La consejera de Educación, Lydia Espina, agradeció el clima de "cordialidad" facilitado por el Alcalde ("da gusto venir aquí") y Canteli, por su parte, la disposición para los acuerdos: "Es fácil estar con ella, es fácil tomar decisiones". Con esas palabras, una y otro confirmaban que el Ayuntamiento de Oviedo había conseguido llegar a un acuerdo sobre los costes, responsabilidades y reparto de gestión que implica integrarse en el nuevo modelo de red de escuelas públicas de cero a tres años, las "escuelinas". "Si no estuviéramos satisfechos, no nos sumábamos", resumió Canteli. "Oviedo estará en la red, por supuesto".

Ninguno de los dos ofreció datos concretos sobre los flecos del acuerdo, que en el caso de los grandes Ayuntamientos supone una negociación extra. El Principado asume un coste medio de las plantillas, pero en el caso de Oviedo los sueldos están muy por encima de la media regional. La negociación se centra, pues, en qué parte extra de ese resto que la administración regional no asumiría, asume finalmente.

Espina no aclaró los detalles porque todavía no se ha llegado al encaje fino del acuerdo, pero sí a unas líneas generales con las que las dos partes parecen estar de acuerdo: "Hay un trabajo detrás en el que la secretaría general está trabajando ya", explicó la consejera de Educación. "Un poco más adelante los técnicos afinarán el detalle, pero hay unas cuantías, un porcentaje alto de ese sobrecoge que asume la administración. De eso que pagaba el Ayuntamiento, va a pagar mucho menos, y nosotros nos vamos a encargar de la gestión. Creo de corazón que es muy positivo para todos los ayuntamientos".

Canteli, en su estilo, admitió que llegó con dudas a la cumbre y salió satisfecho: "Me senté con miedo, ella también es muy pesetera, no creas que suelta el dinero fácil" bromeó. "Estos de letras que dicen que no saben de números saben más que los que pasamos por ciencias", siguió con la broma. "Pero creo que tenemos un resultado final bueno para Oviedo, y espero que bueno para los niños", aclaró en un tono distendido y muy jovial.

Más allá de que el municipio esté de acuerdo con los términos económicos del convenio de integración en la red de "escuelinas", lo importante, recalcaron uno y otro, son los niños y las niñas, que las familias que lo deseen tengan plazas para sus hijos en Oviedo y que se puedan liquidar las listas de espera.

En ese sentido, Lydia Espina explicó los planes de la Consejería de Educación para Oviedo en los próximos cursos. Para después del verano, en el 24/25, la previsión es aumentar la oferta en 40 plazas, repartidas en 3 aulas nuevas de escuelinas. Dos estarán ubicadas en las Escuelas Blancas y la tercera en las Campas, en el colegio público Juan Rodríguez Muñiz. Para el siguiente curso, 25/26, el Principado seguirá trabajando en cubrir toda la zona rural y el conjunto del municipio, con planes para incrementar la oferta en Trubia, y para los dos últimos años de legislatura, el gobierno regional quiere hacer el gran refuerzo, tanto abriendo nuevas escuelas como aumentando aulas en las que existen o incluyendo módulos en los colegios públicos.

Espina y Canteli también tuvieron ocasión de hablar de otras colaboraciones entre Ayuntamiento y Principado en materia de Educación y de felicitarse por la buena marcha de los nuevos institutos de la Florida y la Corredoria, cuyas obras marchan a buen ritmo, sin demoras y que, anunciaron este jueves, motivarán nuevas visitas de los dos responsables políticos en próximas fechas.

