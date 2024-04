Los vecinos de Ventanielles exigen que se abra por las tardes el centro de salud del barrio para no "saturar" las urgencias del hospital de Oviedo

La escasez de médicos y las carencias en los centros de salud siguen siendo un grave problema en Oviedo. Los vecinos de Ventanielles, hartos de pagar las consecuencias de la falta de profesionales, exigen más personal sanitario en en ambulatorio del barrio y que el centro se abra por las tardes con servicios de urgencias para cubrir las necesidades de una población que estiman en unos 30.000 ovetenses. "Algunos médicos tardan más de una semana en llamar a los pacientes, hay muchas jubilaciones y no se cubren las bajas. A muchos de nosotros nos quieren mandar para Colloto", denuncia Blanca Fernández, que es la alcaldesa de barrio de Ventanielles. "Necesitamos que abran las urgencias por la tarde porque ahora nos mandan a La Lila o a La Corredoria. La gente tiene que ir a La Corredoria en taxi porque no hay autobús y entonces lo que hace es acudir directamente al hospital. Estamos saturando el HUCA y eso no puede ser", añade.

Los vecinos denunciaron esta situación durante la visita al barrio de la diputada regional y portavoz de Sanidad del Partido Popular, Pilar Fernández Pardo. La diputada popular también alertó de la falta de profesionales en el centro de salud de Ventanielles, "que atiende unas 30.000 cartillas de Fozaneldi, Avenida Torrelavega, Vetusta, Ventanielles, Mercadín, Santa Ana de Abuli y Cerdeño".

A las puertas del centro sanitario, Fernández Pardo mostró su apoyo a los vecinos ante el malestar existente, ya que de los trece médicos que deberían estar en servicio en el centro de salus de Ventanielles, "solo hay siete u ocho" debido a las bajas y jubilaciones que no se cubren. Además, "de los tres pediatras con los que cuenta el equipamiento, uno se ha jubilado recientemente", explica Pilar Fernández Pardo. “Son veinte los profesionales que se necesitarían en este centro para dar una cobertura sanitaria óptima. Los médicos han pasado de atender una treintena de consultas a tener que atender cincuenta o sesenta. Esto provoca una sobrecarga de trabajo, reduce el tiempo de atención a cada paciente y se tarde más en conseguir una cita", señala Pardo. Además, según indica la diputada popular, "la eliminación de las consultas por la tarde conlleva que los pacientes sean atendidos en el centro de salud de La Corredoria y La Lila".

Con motivo del Día Mundial de la Atención Primaria, que se celebra mañana, la diputada del PP aprovechó para ponerla en valor como “puerta de entrada a atención sanitaria”, y reconoció el trabajo de sus profesionales. “La Atención Primaria realiza una atención integral del paciente que aborda desde la promoción de la salud, prevención de enfermedades, tratamiento y rehabilitación hasta cuidados paliativos. Desde la Administración se debe incentivar a los MIR para que vengan a trabajar a Asturias ya que se trata de una de las especialidades menos atractivas entre los opositores”, añade Pardo.