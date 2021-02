La plantilla del Oviedo regresará hoy a los entrenamientos (10.30 horas) después de la jornada de descanso de ayer en la que tuvo tiempo para reflexionar sobre las palabras pronunciadas por Arturo Elías, máximo responsable del Grupo Carso, en el encuentro telemático que el mexicano mantuvo con los jugadores. Arturo Elías quiso tener un conocimiento directo de la versión del vestuario de la situación que está atravesando el equipo y a la vez transmitió ánimos a los jugadores para superar la crisis de resultados en la que está inmerso el equipo.

De cara al partido del lunes ante el Lugo (21.00 horas), en el que ya podrá estar Ziganda en el banquillo tras superar el covid-19, los azules están pendientes de la evolución de Grippo. El defensa, con un golpe en un tobillo, no se entrenó con el resto del grupo en lo que va de semana y es seria duda de cara al partido del lunes ante el equipo lucense. La única baja confirmada es la de Arribas, que sigue con el proceso de recuperación de la rotura de fibras que sufrió en el partido ante el Logroñés, mientras que Viti se perdió la última sesión por precaución, según fuentes del club. En el caso de que Grippo no esté en condiciones de jugar su puesto lo ocuparía Carlos Hernández. El defensa andaluz no ha participado mucho esta temporada. Solo ha disputado cinco partidos como titular y de los últimos nueve encuentros jugó solo los minutos finales del partido ante el Mallorca en el Carlos Tartiere, encuentro que finalizó con empate a dos goles.