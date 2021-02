El entrenador del Oviedo, Cuco Ziganda, valoró esta mañana la actualidad del equipo azul antes de jugar el domingo frente al Zaragoza en el Tartiere (21.00 horas). El navarro se mostró muy favorable a la renovación de Borja Sánchez, que está en camino, y agradeció las palabras de Arturo Elías en LA NUEVA ESPAÑA.

Bajas: “El equipo está bien. Arribas ya está haciendo algunas cosas con el grupo y estará justo para el domingo. Tenemos gente en esa posición”.

Pocas victorias en casa: “Nos gustaría tener mejores números. En Segunda es hacer puntos y da igual donde. Nos ha costado sacar partidos en casa, pero el último lo sacamos e hicimos tres goles. Iremos con la mentalidad de hacerlo, porque necesitamos los puntos”.

Análisis ante el Fuenlabrada: “Cada partido es un mundo. En el 87 estábamos encantados de cómo iba el partido, el primer tiempo fue muy bueno. En el segundo tiempo, con la expulsión, se nos puso en nuestra mano y se nos escapó. En cuanto al desarrollo del partido, estuvimos como queríamos. Ahora este domingo es importante, son tres puntos. Queda muchísima liga para todo”.

Baja de Tejera: “En la versión buena de Teje, la que hemos visto en la primera vuelta y el otro día, es un jugador importante. Hemos estado dos meses sin él y el que salga seguro que cumple. Teje está haciendo un año bueno, tiene galones en la categoría y en el equipo”.

¿Rodri y Nahuel en el ataque?: “No son incompatibles y es una opción más. Delanteros específicos podría valorar a Samuel, Rodrigo y Gustavo. Cualquier pareja que podamos combinar puede encajar”.

Sequía de Leschuk: “Es un jugador que no tiene el premio al trabajo que está haciendo. No está empezando, tiene experiencia. No tiene la eficacia que nos gustaría a todos, pero es fútbol. Tiene la conciencia tranquila. A partir de ahí, el rendimiento es importante. Tiene actitud y hay que apoyarle. Hasta ahora está teniendo la suerte de ser el que está jugando todos los días”.

¿Le gustaría que renueve Borja?: “Por supuesto que sí, pero es cosa de Borja y del club. A mí me encantaría que un jugador como Borja apostase como el Real Oviedo y al revés”.

Arturo Elías dijo que espera que el equipo luche por el play-off: “Me parece bien que el propietario aspire a lo máximo y que tenga ilusión y ambición. No cuesta nada ser ambicioso. Somos nosotros en el campo los que lo tenemos que demostrar. Los resultados no están llegando, pero por ganas no va a ser. Entrenamos y nos preocupamos mucho de dar la sensación de que queremos ir a por los partidos. Quedan muchos partidos y tenemos que ir domingo a domingo, a ver dónde estamos en abril”.